ASSE, Puel : "Je suis heureux pour ces gamins"

L'AS Saint-Etienne a signé sa troisième victoire en autant de rencontres en Ligue 1 cette saison ce jeudi soir.

Carton plein pour l'AS Saint-Etienne. L'équipe de Claude Puel a signé sa troisième victoire en autant de rencontres en ce jeudi soir contre l' grâce à des buts de Romain Hamouma et Denis Bouanga. Les Verts sont leaders du championnat de et viennent de mettre fin à une longue série de disette en terre phocéenne. Après la rencontre, en conférence de presse, Claude Puel a félicité ses jeunes joueurs.

"Je suis heureux pour ces gamins, pour cette bande encadrée par des joueurs d’expérience. Ils donnent tout et ils sont récompensés. Les jeunes qu’on a connaissent très bien le foot, ce sont des passionnés, et ils mettent les ingrédients d’eux même pour prendre de l’avance. C’est une équipe qui vit, et c’est ce qui m’intéresse. Il n’y a pas d’objectif précis, si ce n’est le prochain match. Mais c’est bien de prendre des points pour accompagner l’évolution de ces joueurs avec des résultats. On les éduque pour être des bons professionnels, l’enchaînement des matchs est important", a expliqué l'entraîneur des Verts.

"Trois victoires, trois clean-sheet, ce n'est pas anecdotique"

"Certains ont débuté en Ligue 1 ce soir (ce jeudi), en plus. On a très bien entamé ce match en marquant un superbe but. On a eu des situations pour marquer ce deuxième but puis la sortie de Mathieu( Debuchy) nous a un peu déboussolés, on a manqué de sérénité, on a perdu des ballons bêtes. On a un peu remis les Marseillais dans le match. On est chanceux de ne pas concéder l'égalisation, on a tout donné et au courage on a doublé la mise. C'était un match vivant. Trois victoires, trois clean-sheet, ce n'est pas anecdotique. C'est une équipe qui vit, et ça m'intéresse", a ajouté le technicien français.

"Ils donnent beaucoup, la succession des matchs n’est pas évidente pour des jeunes. Leur imposer ça, c’est très difficile. On a perdu de la sérénité, des ballons bêtes, et remis cette équipe de Marseille dans le bon sens. Des fois on est un peu pris par l’enjeu, on est un peu en dent de scie. J’espère qu’on corrigera ça. Moi j’aime bien, je peux les encourager, les replacer, ça me va bien. Mais je préfère jouer avec du public, même s’il est contre nous. Nous devons nous habituer de ces conditions, en profiter pour conseiller nos partenaires, et intervenir pour cette jeune équipe. Il faut prendre cet espace, ça doit venir de nous-même", a conclu Claude Puel.

Buteur face à l'Olympique de Marseille, Denis Bouanga, auteur d'un très bon début de saison, était très fier de la victoire des siens après la rencontre, au micro de Téléfoot : "On gagne ce soir, ça fait plaisir (...) On a vraiment un état d'esprit depuis le début de la saison. On ne lâche rien, on joue les uns pour les autres. On est content de marquer ce deuxième but",