ASSE-PSG - Yann M'Vila : "Notre chance, c’est de jouer à domicile"

Le milieu de terrain de l'ASSE a livré un discours ambitieux avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche soir (21h05), à Geoffroy-Guichard.

Il étaient restés invaincus pendant de longues semaines après l'arrivée sur le banc de Claude Puel pour succéder à Ghislain Printant, ils restens désormais sur 3 défaites lors de leurs 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Une série qui fait office d'anomalie pour les Stéphanois. Problème, les Verts de l'AS Saint-Etienne affrontent le , dimanche soir (21h05), pour le choc de la 18ème journée de . Peu évident pour rebondir.

Présent en conférence de presse, ce samedi, au centre d'entraînement de l'Etrat, Yann M'Vila, l'expérimenté milieu de terrain de l'ASSE, s'est justement confié sur cet affrontement de taille. Selon l'ancien international français, les Verts savent se sublimer dans un tel contexte, poussés par Geoffroy-Guichard.

"Ce match reste un match de "

"Notre chance, c’est de jouer à domicile, devant nos supporters et nos deux kops pleins. On sait qu’on répond toujours présent dans ces rencontres de gala. On veut jouer ce match pour le gagner. Pour ça, il va falloir redoubler d’efforts et être irréprochables dans l’état d’esprit", a estimé l'ancien du .

"Même si Paris reste le grand Paris comme on l’a vu en Ligue des Champions contre avec son trio offensif en pleine forme et des défenseurs solides, ce match reste un match de Ligue 1. Tout le groupe veut créer l’exploit. Pour y arriver, il faudra qu’on attaque et défende tous ensemble. Les milieux peuvent et doivent tenter leur chance de loin, les défenseurs doivent placer leur tête sur les coups de pieds arrêtés... On doit tous progresser et ne plus donner de buts comme on l’a fait à Reims", a ensuite ajouté Yann M'Vila. Face au PSG, l'AS Saint-Etienne devra en effet faire un grand match en terme de solidarité, sous peine d'exploser.