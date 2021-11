ASSE - PSG : Pochettino titularise Sergio Ramos pour la première fois

Depuis samedi soir, un doute planait autour de Sergio Ramos et sur sa capacité à être titulaire. Sur son compte Instagram, l'ancien du Real Madrid donnait rendez-vous ce dimanche à la mi-journée.

Mauricio Pochettino a apporté une réponse forte : l'Espagnol sera dans le onze de départ et fera sa première apparition sous le maillot du PSG, plus de quatre mois après sa signature dans la capitale.

Sans Marco Verratti, Ander Herrera et Gergonio Wijnaldum blessés, l'autre question était de savoir quel visage le PSG allait-il présenter à Saint-Etienne ? Bien avant le coup d'envoi, quelques certitudes existaient : Donnarumma sera titulaire, tous comme les membres de la MNM, Mbappé, Neymar et Messi. Peu de doutes aussi sur la présence de Marquinhos et Hakimi.

Di Maria au milieu ?

La grande inconnue se trouvait donc au milieu de terrain. Face aux Verts, Mauricio Pochettino a finalement choisi de titulariser Gueye et Danilo Pereira. Le Sénégalais, qui n'a pas pris part à l'ensemble des séances d'entraînement après la défaite à Manchester City, où il était sorti par précaution, est finalement apte.

Di Maria est lui aussi titulaire. Reste à savoir, s'il évoluera à droite dans un 4-2-3-1 aux côtés des trois stars ou s'il jouera au milieu de terrain dans un rôle de relayeur. Dans une interview accordée à RMC vendredi, l'Argentin se disait prêt à redescendre d'un cran. Tout en rappelant que c'est à ce poste qu'il avait effectué sa meilleure saison à Madrid, en 2013-2014.

A gauche de la défense, Bernat prendra part à sa cinquième rencontre de Ligue 1, sa quatrième en tant que titulaire, après Angers, Lille, Bordeaux et Nantes.

Annoncé un temps titulaire si Ramos n'était pas apte, Abdou Diallo va finalement être dans les tribunes avec le jeune Michut. Xavi Simons sera lui sur le banc parisien.

La composition du PSG : Donnarumma - Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat - Gueye, Danilo Pereira – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé.

