ASSE - Printant et Romeyer évoquent le mercato des Verts

Présenté devant la presse, l'entraîneur des Verts et son président ont fait un point sur le mercato estival et le cas William Saliba.

C'est la rentrée pour l'AS Saint-Etienne et de nombreux clubs de . Les Verts reprennent l'entraînement ce lundi et ont profité pour présenter le nouvel entraîneur de l'équipe première qui n'est autre que Ghislain Printant, l'ancien entraîneur adjoint. Le successeur de Jean-Louis Gasset a fait face à la presse ce lundi matin en compagnie de son président, Roland Romeyer, et a été confronté à de nombreuses questions y compris sur le mercato.

Ghislain Printant a dévoilé sa feuille de route : "Déjà, quand j’ai présenté la feuille de route à mes présidents, la volonté était de garder l’ossature qu’on avait l’année dernière. Ça a été validé. Donc aujourd’hui l’ensemble des joueurs qui étaient sous contrat et qu’on souhaite garder sont avec nous. C’est une bonne chose (...) Je ne suis pas inquiet. Les cadres sont là. Nous avons également les jeunes qui vont intégrer ce groupe. La première chose était que je souhaitais garder mes cadres. C’était une chose qui était importante. Le premier souhait que j’ai évoqué avec mes présidents était d’avoir Kolodziejczak avec nous. Donc c’est quelque chose qui va se réaliser".

"Ensuite, on a ciblé entre cinq et six joueurs pour venir nous renforcer. Il y aura des renforts pour les postes de latéraux, à droite et à gauche pour tout vous dire. Au milieu, il y aura deux joueurs qui viendront nous renforcer. Ensuite, il y aura deux joueurs à vocation offensive. Tout cela, en plus des arrivées de Harold Moukoudi, Franck Honorat et du petit Alpha Sissoko qu’on va voir tout au long de la préparation. Sans oublier les jeunes du centre de formation qui vont être intégrés puisque la volonté du club est de faire place aux jeunes. Avec eux, il faut avoir de la patience. On l’a vu la saison dernière avec William Saliba. Avec Jean-Louis (Gasset), on a très bien géré son cas. On y est allé à tâtons", a ajouté le nouvel homme fort des Verts.

Romeyer : "Pas indispensable de vendre Saliba"

L'entraîneur de l'ASSE n'a pas démenti l'arrivée de Denis Bouanga : "Je pense et j’espère qu’il sera bientôt là. Je sais que le président est entré en contact avec Nîmes. C’est un joueur que je souhaitais. Les présidents ont fait en sorte de répondre à ma demande, même si j’ai encore beaucoup d’exigences. Je pense que Denis Bouanga sera parmi nous d’ici quelques jours. Je m’avance peut-être. Rien n’est fait. Il y a des contacts très avancés, je me permets de le dire. J’ai eu le joueur, il a le désir de venir à Saint-Étienne. Moi, j’ai la volonté de l’avoir dans notre groupe. Écoutez, il y a beaucoup de noms qui circulent. Donc je vous laisse voir tout ce qui peut un peu se dire. Une chose est sûre c’est qu’on est très avancé avec Denis Bouanga. Avec les autres, on échange, on discute, on voit. Il y a plusieurs pistes. Au fur et à mesure, quand ça arrivera, on vous informera".

Enfin il s'est prononcé sur le cas Saliba : "William fait partie de notre effectif. On sait tous que c’est un joueur qui a de la qualité, qui est courtisé. Ça appartient au domaine du club. Nous, sportivement, notre volonté est de l’avoir avec nous, car il n’est pas fini. Il faut encore le peaufiner, le faire évoluer. Sportivement, notre volonté est de l’avoir avec nous. J’espère de tout cœur qu’il sera avec nous. Maintenant, le mercato est long. Jusqu’au 2 septembre, il peut y avoir pas mal de surprises. Je m’attends à tout".

De son côté, le président Romeyer a insisté sur le fait que la vente de Saliba n'était pas forcément nécessaire : "Ce n’est pas indispensable de vendre Saliba aujourd’hui. Il faudra qu’on trouve encore des ressources pour présenter à la DNCG un budget positif. Mais il n’y a pas d’urgence de vendre Saliba. Notre objectif est qu’il soit encore opérationnel cette saison chez nous. C’est ce qu’il souhaite aussi. Il souhaite jouer l’Europa League avec l’ . Donc effectivement, il y a des sollicitations. Mais il n’y a pas d’urgence pour nous".