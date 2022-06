ASSE : pénalités, points de retraits... que dit le règlement de la Ligue face aux violences et débordements ?

L’ASSE a été réprimandé par la Ligue de Football pour les débordements qui ont eu lieu au Chaudron lors du barrage.

L’AS Saint-Etienne n’en a pas fini de pâtir de sa saison catastrophique 2021/2022. Les Verts ont payé au prix fort leurs manques sportifs, avec cette relégation subie en Ligue 2, la première du club depuis plus de vingt ans. Et, ils viennent aussi d’essuyer les conséquences de leur mauvaise gestion de supporters et l’incapacité qu’ils ont eue à les maitriser.

Au cours de l’exercice écoulé il y a eu le problème des fumigènes qui avaient retardé le coup d’envoi du match contre le SCO d’Angers, mais c’est surtout les problèmes connus lors de l’ultime match de la saison contre l'AJA qui ont été pénalisants pour les Verts.

Pourquoi l’ASSE a-t-elle été sanctionnée ?

Après la séance de tirs au but qui avait vu Auxerre monter en Ligue 1 aux dépens des Verts, fin mai, le terrain avait été envahi par des centaines de supporters, tandis que les forces de l'ordre avaient essuyé une pluie de fumigènes. L'ASSE avait porté plainte contre X, mais cela n'a pas empêché la commission de discipline de sanctionner lourdement un club qui avait été déjà puni pour des débordements durant la saison, disputant notamment ce barrage avec une tribune fermée.

Quelle a été la sanction de la commission de discipline de la LFP ?

L’AS Saint-Etienne a écopé jeudi soir d'un retrait de six points dont trois ferme et de six matches à huis clos dont deux avec sursis.

Le communiqué de la LFP se lisait comme suit :

Au regard des incidents survenus à l’issue de la rencontre AS Saint-Étienne – AJ Auxerre (Barrage de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 30 mai 2022 de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne :

Six points de pénalité, dont trois avec sursis, applicables sur la saison 2022-2023.

Six matchs à huis clos du stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis.

Que prévoit exactement le règlement de la LFP ?

Il n’y a pas de règlement préétabli concernant les actes de violence dans les stades français. Tout est étudié au cas par cas par la Commission de discipline, en prenant en compte de nombreux facteurs. Comme le contexte, la notion du récidive et les responsabilités engagées. Une investigation menée, les incriminés sont entendus et ensuite on statue en conséquence.

De nombreuses mesures sont ensuite prises à l’encontre du club fautif ou de ses supporters, comme les suspensions des tribunes, les amendes, le huis clos et en dernier recours le retrait des points.

L’ASSE n’est pas la première équipe à enregistrer un retrait de points pour le comportement condamnable de ses supporters. Ça a été le cas de l’OGC Nice la saison dernière, suite à l’envahissement du terrain lors du match contre l’OM et la blessure à la tête de Dimitri Payet conséutive à une bouteille lancée des tribunes. Le Gym s'est vu retirer un point. Et ce n’était pas sans conséquence sur le classement final de la saison puisque sans cette punition, l’équipe de Galtier aurait fini 4e et qualifiée en Ligue Europa, plutôt que 5e est reversée en Ligue Europa conférence.

Une décision historique

Un retrait complet de trois points constitue la sanction la plus lourde jamais prononcée à l’encontre d’un club professionnel en France pour des faits de police sur des terrains de Ligue 1 ou Ligue 2. L’ASSE trinque, mais elle peut aussi s’estimer heureuse de ne pas avoir été sanctionnée encore plus lourdement.

En effet, le club forézien a échappé à un verdict encore plus pénalisant grâce aux mesures prises en urgence par ses responsables. Les dirigeants stéphanois (le président exécutif Jean-François Soucasse et le directeur général adjoint, Samuel Rustem) ont en effet démontré qu’ils avaient déposé des plaintes nominatives contre certains de leurs supporters, dont plusieurs se sont introduits sur la pelouse après la rencontre. Ils ont aussi annoncé avoir pris conscience de la nécessité de changer leur relation avec leurs ultras et être en discussion avec la préfecture de la Loire pour trouver des solutions.

L’ASSE fera-t-il appel de cette décision ?

Ayant échappé au pire, l’ASSE ne prévoit pas de faire appel de la décision qui a été prise. Ses décideurs sont conscients qu’ils risquent d’aggraver leur cas si jamais ils s’entêtent à vouloir éviter le retrait de points.

«Eu égard à la nature des faits incriminés, l'AS Saint-Etienne a décidé de ne pas faire appel de la décision. Le club en appelle avec gravité à la responsabilité de chacun afin que ces actes inqualifiables ne se reproduisent plus jamais au stade Geoffroy-Guichard», a fait savoir le club dans un communiqué.

Quels sont les matches concernés par la sanction ?

Le calendrier de Ligue 2 étant déjà sorti, l’ASSE connait dès à présent les matches qu’elle va devoir disputer à huis clos à l’entame de la prochaine saison. Parmi les rencontres en question, il y a un duel contre les Girondins de Bodeaux, à l’occasion de la 6e journée. Dans ce duel entre équipes visant l’accession en élite, les Stéphanois aurait eu bien besoin de l’apport de leurs fans.

Les quatre matches que l’ASSE jouera à huis clos à Geoffrey Guichard

Vs Nimes, 2e journée

Vs Le Havre, 4e journée

Vs Bastia, 6e journée

Vs Bordeaux, 8e journée