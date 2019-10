ASSE-OL, Lucas Tousart : "Il faut enfoncer le clou dimanche soir"

Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais souhaite voir son équipe afficher un visage conquérant pour le derby, programmé ce dimanche (21h).

Suite au beau succès de l'OL en sur la pelouse de Leipzig, l'optimisme est un peu revenu au sein d'une équipe qui a vécu des dernières semaines compliquées et une série de sept matches d'affilée sans victoire. Contre Saint-Étienne ce dimanche, lors du derby, les Gones ont l'occasion de reprendre leur marche en avant en , comme l'a indiqué lucas Tousart en conférence de presse.

L'état d'esprit après Leipzig :

"On ne doit pas s'enflammer après mercredi. On essaye d'être le plus cohérent possible. On veut continuer d'inverser la dynamique. Le coach est très performant et nous parle en plusieurs langues."

Le derby de dimanche soir face aux Verts :

"Un derby, c'est avant tout l'état d'esprit. Il faut gagner les duels. On a besoin de points pour avancer. Le plus important est de gagner. On se concentre sur notre équipe. Il faut enfoncer le clou dimanche soir, peu importe les changements qu'ils auront d'ici là. Le 5-0 était tout en maîtrise. Le 2-1, c'était particulier de gagner en fin de match. C'est deux très bons souvenirs."

Son début de saison avec l'OL :

"Je me sens plutôt bien sur le terrain. J'essaye d'apporter ce qu'il faut sur le terrain. Je suis content de mon début de saison même si je peux encore m'améliorer. Se remettre en question après chaque rencontre, c'est important."

Sur Sylvinho et le changement de coach :

"On s'adapte bien. C'est aussi à nous de nous adapter. Le coach est quelqu'un de très sérieux. On sait ou le coach veut nous amener. On a manqué de confiance avec l'enchaînement des mauvais résultats. On a su changer cela mercredi."

L'ambiance au sein du vestiaire :

"Le groupe vit très bien. L'ambiance était bonne. On n'arrivait pas à retranscrire cela sur le terrain. On a eu beaucoup de changements avec l'arrivée du coach."