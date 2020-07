ASSE - Loïc Perrin futur président du club ? Bernard Caïazzo ouvre la porte

Alors que sa carrière de joueur s'est terminée de façon malheureuse, Loïc Perrin devrait prochainement effectuer sa reconversion au sein de l'ASSE.

Coupable d'un tacle non maîtrisé à l'encontre de Kylian Mbappé et logiquement sanctionné d'un carton rouge lors de la finale de la perdue face au (1-0), Loïc Perrin aurait rêvé d'une meilleure sortie, lui qui disputait son dernier match pour l'AS Saint-Etienne.

"L’aider à devenir un grand dirigeant de l’ASSE"

Le Stéphanois de naissance, formé chez les Verts, un club dont il a été le capitaine emblématique pendant de nombreuses années, a dit au revoir à sa carrière un peu plus tôt que prévu... Néanmoins, une fois la déception passée, cela n'empêche pas Loïc Perrin de préparer sa reconversion. Si celle-ci devrait se faire au sein de son club de cœur, Bernard Caïazzo, le co-président de l'ASSE, est même allé jusqu'à lui ouvrir les portes de son éventuelle succession.



Une idée qui ferait son chemin en interne. "Nous lui réserverons l’hommage qu’il mérite. Et le plus grand des hommages, c’est de l’aider à devenir un grand dirigeant de l’ASSE. Et pourquoi pas un jour son président ? Il en a les capacités, les valeurs humaines. Il faut le former pendant le temps nécessaire. Roland Romeyer a cette envie-là lui aussi, Claude Puel également. Ils partagent les mêmes valeurs", a expliqué le co-président du club, dans un entretien accordé à Butfootballclub ce lundi matin.

Voilà qui devrait consoler les milliers de supporters stéphanois affectés par la sortie manquée de celui qui était le chouchou du Stade Geoffroy-Guichard. Sans surprise, il semblerait que l'aventure de Loïc Perrin à l'AS Saint-Etienne ne soit pas terminée. Elle prendra simplement une forme résolument différente.