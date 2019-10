ASSE - Les Verts répondent aux provocations de Jean-Michel Aulas

Via un communiqué officiel publié ce samedi matin, l'AS Saint-Etienne a dénoncé l'attitude jugée provocatrice du président de l'Olympique Lyonnais.

"On sait que sur le plan juridique, on ne se débrouille pas trop mal sur les ruptures de contrat. On ne veut pas faire des déclarations comme nos voisins de Saint-Étienne qui ont fait des déclarations et que ça coûte plus cher en transaction. Oui, on va prendre le temps, et ça peut aller très vite aussi", avait déclaré Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, au sujet de l'intronisation de Claude Puel au poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne en lieu et place de Ghislain Printant.

Un moyen pour le président lyonnais, jamais le dernier a usé d'une communication provocatrice, de titiller les dirigeants de l'ASSE. Quelques jours plus tôt, et bien que derniers du championnat au coup d'envoi, ce sont bien les Verts qui se sont imposés dans le derby (1-0), grâce à un but en toute fin de match inscrit par Robert Beric. Une première réussie pour Claude Puel, une dernière totalement manquée pour Sylvinho, remercié ensuite.

Via un communiqué officiel, les Verts répondent à Aulas

Alors que la pression est quelque peu retombée depuis, près d'une semaine après la victoire de l'ASSE, le club du Forez s'est toutefois chargé de répondre aux propos lancés par Jean-Michel Aulas, lui adressant ce samedi un bref communiqué.

L’#ASSE s’étonne des propos inadmissibles tenus dans les médias par M.Aulas concernant les décisions qu’elle a prises avant le derby. Le club l’invite à se concentrer sur la gestion de ses problèmes, notamment la mise à l’écart de son entraîneur après la dernière défaite de . pic.twitter.com/jHA9iwqGn4 — (@ASSEofficiel) October 12, 2019​

"L’ASSE s’étonne des propos inadmissibles tenus dans les médias par M.Aulas concernant les décisions qu’elle a prises avant le derby. Le club l’invite à se concentrer sur la gestion de ses problèmes, notamment la mise à l’écart de son entraîneur après la dernière défaite de Lyon", a écrit l'AS Saint-Etienne. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais pourrait voir débarquer Laurent Blanc sur son banc pour remplacer Sylvinho, accompagné d'un adjoint nommé Jean-Louis Gasset...