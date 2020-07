ASSE - L'AC Milan serait passé à l'action pour Wesley Fofana

À Saint-Etienne, la saison 2019-20 s'est voulue particulièrement compliquée. Problèmes en interne, résultats sportifs décevants, spectre d'une relégation sportive et désormais, menace financière conséquente suite à la crise liée à la pandémie de Covid-19. Bref, les temps sont durs dans le Forez, et malgré l'arrivée annoncée d'Adil Aouchiche en provenance du , le mercato estival devrait être dicté par des contraintes économiques...

​L' dégaine une première offre

De ce fait, il ne faut pas s'attendre à voir les Verts dépenser des sommes conséquentes. Au contraire, en cas d'offres intéressantes pour ses meilleurs joueurs, l'AS Saint-Etienne risque d'être dans l'obligation de vendre. Premier concerné, un certain Wesley Fofana, courtisé par les plus grands clubs européens.



S'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024 dans le Forez, le défenseur central formé au club serait notamment dans le viseur de l'AC Milan. Plus concret encore, il aurait déjà fait l'objet d'une offre avoisinant les 20 millions d'euros selon plusieurs sources. Si celle-ci aurait été refusée, les Milanais ne devraient pas manquer de revenir à la charge lors des prochaines semaines pour enrôler celui qui est amené à suivre une trajectoire similaire à celle de son partenaire William Saliba, vendu à .