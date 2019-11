ASSE - La Gantoise, Jess Thorup : "Ce ne sera pas facile"

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement des Belges dans le Chaudron, Jess Thorup a prévenu : ce ne sera plus la même ASSE en face.

Avant dernière de son groupe avec 3 points au compteur, l'AS Saint-Etienne est toujours à la recherche d'une première victoire en cette saison. Jeudi soir, les hommes de Claude Puel reçoivent la Gantoise, première de la poule, avec la ferme intention de décrocher un succès décisif. En cas de victoire, les Verts pourraient toujours rêver d'une qualification pour les phases finales, tandis qu'une défaite pourrait bien sceller définitivement le sort des Stéphanois.

"Ce ne sera pas facile"

Néanmoins, si le match aller avait été remporté par les Belges (3-2), Jess Thorup, l'entraîneur de la Gantoise, a conscience que l'ASSE est une nouvelle équipe depuis l'arrivée de Claude Puel. "Saint-Étienne a changé d'entraîneur depuis le match aller. Elle a acquis beaucoup de confiance avec sa série de dix matches sans défaite (série en cours, toutes compétitions confondues). C'est une équipe costaude, dotée d'un bon état d'esprit et compacte. Ce ne sera pas facile", a-t-il prévenu en conférence de presse.

"Cela se situe plutôt au niveau de la confiance. Saint-Étienne se trouvait dans le dur quand il est venu en . Mais nous aussi, nous avons engrangé de la confiance depuis le début de cette compétition. C'est pour cette raison que nous aurons notre chance à jouer", a ensuite ajouté le technicien.

"C'est une chance d'avoir une finale à jouer devant La Gantoise jeudi, après nos résultats dans cette campagne européenne (trois nuls et une défaite). On peut encore exister avec une victoire. Ça nous motive. On n'a que la victoire en tête", avait pour sa part déclaré Claude Puel, lui aussi en conférence de presse, un peu plus tôt dans la journée.