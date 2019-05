ASSE - Jean-Louis Gasset : "Un groupe allergique à la défaite"

Menée au score sur la pelouse du stade Louis II, l'AS Saint-Etienne s'est finalement imposée face à Monaco (2-3) pour prendre place sur le podium.

Menée au score sur la pelouse du stade Louis II, l'AS Saint-Etienne s'est finalement imposée face à Monaco (2-3), ce dimanche, pour prendre provisoirement place sur le podium en attendant l'affrontement entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC, en fermeture de la 35ème journée de . Un succès au mental, qui permet aussi aux Verts de prendre sept points d'avance sur le MHSC et l' , respectivement cinquième et sixième.

Ainsi, force est de constater que le club du Forez a de grandes chances de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Reste à savoir laquelle. Une chose est sûre, si les Verts peuvent rêver, leur entraîneur en la personne de Jean-Louis Gasset, lui, est motivé.

"J'ai la chance d'avoir un groupe allergique à la défaite"

"On ne se préoccupe pas de nos concurrents au classement. J‘ai l’habitude de dire : c’est à nous de jouer. Après, on regarde les autres. Restons humbles ! On va désormais jouer deux finales à Geoffroy-Guichard. C’est Saint-Etienne qui peut empêcher Saint-Etienne d’être européen. On a deux visages. Ce soir, on a été fébriles en première mi-temps. Puis, on a changé de système et on a bien utilisé le ballon. Là, on a fait peur. J'ai la chance d'avoir un groupe allergique à la défaite", a confié le technicien en conférence de presse, après le succès des siens face à des monégasques plus que jamais en grand danger.

🎙️ #Gasset : "On ne se préoccupe pas de nos concurrents au classement. J‘ai l’habitude de dire: c’est à nous de jouer. Après, on regarde les autres. Restons humbles ! On va désormais jouer deux finales à Geoffroy-Guichard 🔥." pic.twitter.com/0HYGtvdcA9 — (@ASSEofficiel) 5 mai 2019​

Heureux de cette victoire et déjà tourné vers les prochains matches, l'entraîneur des Verts a aussi eu une pensée émue pour les victimes du drame de Furiani, en ce 5 mai. "On comprend les supporters qui ne sont pas venus parce qu’ils étaient solidaires de toutes les personnes touchées par le drame de Furiani. Nous aussi, on a été solidaires. Ghislain Printant, en tant qu'ancien entraîneur du SCBastia, connaît l’importance de ce 5 mai", a ensuite ajouté l'ancien adjoint de Laurent Blanc.