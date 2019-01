ASSE, Jean-Louis Gasset a hâte de vivre le derby : "Le classement est anecdotique"

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne va vivre son premier derby face à l'OL à domicile. Il est conscient qu'être devant les Gones n'a pas d'impact.

L'AS Saint-Etienne doit laver l'affront de la saison dernière. Humiliée à domicile par l'Olympique Lyonnais, l'ASSE compte prendre sa revanche cette saison. Les Verts abordent ce derby devant leur ennemi juré au classement de la Ligue 1, mais cela ne constitue en rien un avantage pour la rencontre de dimanche soir. Jean-Louis Gasset a déjà dirigé deux fois l'ASSE face à l'OL mais ce sera sa première fois à Geoffroy Guichard et forcément il a hâte.

"Nous seront au complet demain. Tout le monde est là, disponible. Mathieu Debuchy sera dans le groupe. Je ressens beaucoup d'excitation par rapport à tout ce qu'il se passe autour d'un derby. Il y a un an qu'on me parle de ça. J'en ai fait deux, mais les deux chez l'adversaire. Je me languis de voir ça. Le stade sera à guichets fermés. Je m'imagine l'ambiance. On ne boxe pas dans la même catégorie mais ça reste un derby qui se joue chez nous. On est invaincus cette mi-saison, et, surtout, on a un public unique qui nous transcende. Ces gens ne nous sifflent pas, ils sont avec nous, souffrent avec nous, nous poussent", a indiqué l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse.

"Khazri fait la différence en ce moment, il peut être décisif dimanche"

Jean-Louis Gasset est prêt à en découdre et ne regarde pas le classement : "Qu'on soit devant eux avant le match ne change rien. Ils ont en tête la Ligue des champions. Dans les grands matches, ils sont là. Le classement est anecdotique pour le moment. Il restera 18 matches après celui-là... ça fait beaucoup de points ! Oui j'ai mon discours en tête, à peu près. Après, il y a le moment, les regards des joueurs, que j'ai besoin de voir, savoir ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il faut juste apaiser les troupes, ne pas paniquer. Il y a une part de feeling".

Loïc Perrin est confiant avant le derby : "On a fait ce qu'il fallait en début de saison pour être prêt. La meilleure façon de préparer un match, c'est de gagner le match d'avant. On a réussi à gagner à Guingamp puis face à Marseille. C'était le mieux à faire. Lorsqu'on rencontre une équipe en concurrence directe, le match est très important. Effectivement on peut les mettre à 5 points, ce n'est pas négligeable. Si on est encore en haut du classement en se rapprochant de la fin, les objectifs changeront".

Le capitaine de l'ASSE a encensé Wahbi Khazri, auteur d'un doublé lors de la victoire contre l'OM en milieu de semaine, qui porte les Verts depuis le début de saison : "Wahbi Khazri nous fait la différence en ce moment. Les autres travaillent autour mais il est à la finition. Le club l'a recruté pour ça. Il a encore marqué un super but mercredi, qui nous a délivrés dans un match pas évident. Il peut être décisif dimanche".