ASSE - Gasset : "On joue et on regarde le résultat des autres après"

Présent en conférence de presse après la victoire des siens face au TFC (2-0), l'entraîneur des Verts entendait rester concentré sur les objectifs.

Suite à la victoire du face au en finale de la samedi soir, les Verts étaient prévenus, pour atteindre la , il leur faudra au minimum terminer dans les quatre premières places du championnat en fin de saison. Grâce à leur victoire face à ce dimanche dans le Chaudron, les protégés de Jean-Louis Gasset ont mis la pression sur l' , comptant provisoirement cinq points de retard.

Mieux, les Stéphanois ne sont qu'à trois longueurs du grand rival de l'Olympique Lyonnais, qui affrontera le LOSC lors de la prochaine journée pour ce qui s'annonce comme le choc ultime de cette fin de saison. Alors forcément, du côté de l'entraîneur des Verts, l'heure était à la satisfaction après le match.

"On ne voit pas qu’il nous manque des joueurs majeurs"

"On a réussi une très, très bonne entame. On a attaqué très fort en passant par les côtés. Quand Toulouse a changé de système, on a été moins performants. Mais on a bien défendu. Lors des trois derniers matches, on n’a d'ailleurs encaissé aucun but. Que la 5e place ne soit pas européenne ? Ça ne change pas grand chose dans la manière d’aborder les matchs. J’aurais aimé qu’elle le soit. Mais on fait notre chemin. On joue. Et on regarde le résultat des autres après", a confié le technicien.

De plus, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG et en Equipe de s'est félicité de l'état d'esprit de son groupe, et notamment de son attaquant slovène Robert Beric, double buteur ce dimanche face au TFC . "On ne voit pas qu’il nous manque des joueurs majeurs. Tout le monde se sent important, même ceux qui entrent en cours de match. Aujourd’hui, nous n’avions plus quatre défenseurs du groupe professionnel. Je sais que nous pouvons compter sur Robert Beric. Son état d’esprit est irréprochable. Il était remplaçant à Reims et ce soir il marque deux buts. Quand il y a un centre, il est là", a ajouté l'entraîneur.

À quatre journées du terme de cette saison 2018-2019, l'ASSE apparaît comme particulièrement armée pour batailler jusqu'au bout et créer la surprise dans le haut du tableau, l'équipe du Forez étant invaincue lors de ses six derniers matches de , soit la plus longue série en cours dans l'élite.