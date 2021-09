ASSE : dernier de Ligue 1, Saint-Etienne pourrait voir sa vente capoter

La situation de l'AS Saint-Etienne met en péril son projet de revente. Le spectre de la relégation plane sur les rêves princiers.

Mécomptes de fées. Le prince charmant de l'ASSE répugné par une belle bien trop dormante. Le spectre de la relégation plane déjà sur le club forézien et le rêve d'une reprise à hauteur de 100 millions d'euros commence à prendre du plomb dans l'aile.

Mécompte de fées

Tous les ingrédients étaient pourtant présents. Un prince cambodgien, un grand club en quête de son glorieux fantôme, un chaudron magique et un deal gargantuesque que ne renieraient pas les studios Disney.

Mais ce conte tient désormais plus d'un roman de Terry Pratchett que d'un conte des frères Grimm. Et le happy end s'éloigne à chaque nouvelle contre-performance.

L'ASSE, actuellement dernier de Ligue 1, n'aura plus la même valeur droits TV et autres revenus liés à sa présence dans l'élite en cas de relégation au terme de la campagne. On comprend donc les réticences d'un prince pas franchement charmé par cette perspective.

Selon différents médias, les dirigeants stéhanois Roland Romeyer et Benard Caïazzo auraient d'ores-et-déjà décidé de contracter un prêt dont ils se porteraient garants.

Vert d'orage

Le but ? Recruter dès janvier et lancer une mission commando afin de sauver l'ASSE des affres de la descente. Mais renforcer l'effectif n'est pas le seul obstacle qui se dresse sur le chemin d'un ASSE en pleine tempête. Le cas Claude Puel devra être adressé tôt ou tard.

Avec 1.08 point pris par match depuis le début de son mandat, le coach forézien affiche le pire bilan des entraîneurs ayant dirigé l’ASSE plus de 50 matchs.

Mais le limoger peut s'avérer très délicat. Puel n'est pas juste coach, mais manager général au board du club et émarge à plus de 200.000 euros en termes de salaire. Un limogeage coûterait cher et cette décision ne doit pas être prise à la légère.

Le conte n'y est pas

On peut aussi reprocher à Puel ses choix forts d'avoir tourné la page Loïc Perrin, Yann M'Vila, Mathieu Debuchy, Wahbi Khazri ou encore Stéphane Ruffier, purgeant le vestiaire de gros salaires, mais aussi d'une grande expérience et surtout, d'une stabilité qui lui fait désormais cruellement défaut. La scission avec les supporters ne cesse, elle, de grandir. Et à une semaine d'un derby très attendu face à l'OL, les banderoles assassines devraient fleurir.

Dans tous les grands récits, la frontière entre héros et méchant de l'histoire est très ténue. Il appartient désormais à Puel de choisir son camp, alors que la bataille finale approche, le technicien stéphanois a les clés du happy end entre les mains.