ASSE - Claude Puel : "On sait qu’on doit cravacher"

L'entraîneur de l'ASSE est déjà passé à autre chose après la qualification en demi-finale de CDF. L'objectif : enclencher une série à Brest, dimanche.

Comme un rayon de soleil au beau milieu d'une tempête qui n'en finit plus... En s'imposant face aux amateurs d'Epinal jeudi soir (1-2), l'AS Saint-Etienne, 15ème de , s'est offert le luxe de se qualifier pour le dernier carré de la . Mieux, les Verts auront la chance de recevoir le , tenant du titre, le 5 mars prochain. Autant dire que si le groupe de Claude Puel n'y arrive pas en championnat, il a désormais une belle raison de se remobiliser pour cette fin de saison.

Présent en conférence de presse à l'Etrat ce samedi, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne s'est toutefois refusé à l'idée de profiter de ce succès face à Epinal, conscient que l'aventure en Coupe de n'effacera pas les lacunes de son équipe, qui se déplace sur la pelouse du , dimanche (17h00).

"La réussite nous fuit depuis quelques matches"

"On a beaucoup donné même si on a évité la prolongation. On est dans la même configuration qu’en semaine de coupe d’Europe : un match jeudi soir puis un autre le dimanche après-midi. La récupération a été très courte. On sait qu’on doit cravacher. Ce match contre Brest vient deux jours et demi après une rencontre à haute intensité. L’adversaire a eu une semaine pour bien le préparer. On doit s’employer lors de chaque sortie. La question n’est pas d’avoir un déclic mais de répondre présent", a-t-il prévenu.

"La réussite nous fuit depuis quelques matches. On n’est pas dominés par nos adversaires, on fait de bonnes entames et de bonnes premières mi-temps. Il arrive souvent qu’on concède un but sur la première occasion de l’adversaire. J’espère qu’on a enclenché le bon processus en Coupe de France jeudi soir", a ensuite ajouté Claude Puel, plus nuancé. Dans le Finistère, les Verts espèrent enfin déclencher une série positive en championnat.