ASSE, Claude Puel : « On n’a plus de joker »

Claude Puel a reconnu que sa formation doit absolument l’emporter jeudi contre Oleksandriya pour espérer continuer son parcours européen.

L’AS Saint-Etienne défie jeudi la formation ukrainienne d’Oleksandria à l’occasion de la 4e journée de la phase des poules de la . N’ayant pris que deux points lors des trois premières levées, les Verts sont dans l’obligation de s’imposer sous peine de dire adieu à leurs espoirs de qualification. Un enjeu que mesure parfaitement Claude Puel, le coach de l’équipe.

"C’est un match important et prépondérant. En face, nous aurons une équipe tout aussi déterminée à l'emporter et quasiment dans la même situation que nous. Quel que soit le système choisi, on n'a plus de joker, a déclaré l’ancien entraineur de Nice. On est à l'extérieur mais on doit se concentrer sur notre jeu et prendre des points."

Depuis qu’il a pris en main l’équipe à la place de Ghislain Printant, Puel n’a pas encore connu la défaite avec les Foréziens. Il espère que cette série va se poursuivre, et ses joueurs se montrent optimistes dans cette optique. L’expérimenté Stéphane Ruffier a affirmé que les Verts sont aujourd’hui beaucoup plus solides qu’ils ne l’étaient au début : « Le coach nous apporte sa rigueur défensive, et c'est pourquoi nous avons retrouvé une solidité dans ce domaine. Après un bon mois avec lui, on a pris l'habitude de son fonctionnement. Et, je pense que ça se voit car nos résultats sont positifs. »