ASSE - Claude Puel : "On est encore loin du compte"

Pas du genre à s'enflammer après la belle victoire des Verts face à Nice (4-1), Claude Puel a prévenu en point presse : il reste encore du boulot.

Plus les semaines passent, plus l'influence de Claude Puel sur l'AS Saint-Etienne se fait ressentir. Face à l'OGC Nice, mercredi soir, les Stéphanois se sont imposés avec la manière dans le Chaudron, ne laissant aucune chance aux Aiglons (4-1). Un succès mérité sous le signe d'une animation offensive bien huilée, qui selon le technicien présént en conférence de presse au centre d'entraînement de l'Etrat ce samedi demande désormais confirmation.

"On ne peut pas dire qu'on a bâti quelque chose. On a eu une certaine réussite alors qu'on n'était pas encore au point. Le groupe travaille bien, fait preuve d'un excellent état d'esprit mais on est encore loin du compte. On a réussi une bonne prestation contre Nice qui demande confirmation face à un adversaire bien organisé. Il nous faudra plusieurs saisons pour construire notre projet qui englobe toutes les composantes du club", a déclaré l'ancien coach de Leicester, lucide.

"Je ne me projette pas plus loin que la prochaine rencontre"

"Le choix du système de jeu dépend des joueurs disponibles. Quand on change de système entre deux matches, comme entre Rennes et Nice, on va à l’essentiel la veille de la rencontre en donnant des repères et sans négliger les paramètres importants. Le système à quatre défenseurs est plus commun pour les joueurs mais je ne peux pas dire que ce sera notre schéma préférentiel. Je ne me projette pas plus loin que la prochaine rencontre", a aussi insisté Claude Puel. La prochaine rencontre justement arrive vite, dès dimanche après-midi (15h00) face au . Une équipe difficile à manoeuvrer, dont les Stéphanois devront se méfier.

"Reims défend bien, en bloc, avec une bonne organisation et se projette très vite vers l'avant avec beaucoup de simplicité. C'est une formation difficile à manœuvrer et animée par de très bons principes de jeu. Ce n'est pas un hasard si elle a la meilleure défense du championnat. Cette équipe devrait même avoir de meilleurs résultats compte tenu de la qualité de ses prestations", a enfin prévenu l'entraîneur de l'ASSE, de retour dans les hauteurs du classement après un début de saison totalement manqué.