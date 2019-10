ASSE - Claude Puel ne veut pas prendre Amiens de haut

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a prévenu : il ne faudra pas penser qu'Amiens sera une proie facile.

Restant sur une série de 5 matches sans défaite toutes compétitions confondues, l'AS Saint-Etienne peut désormais regarder vers le haut après avoir totalement manqué son début de saison, au point d'occuper la triste place de lanterne rouge en . Onzièmes, les Verts ont en plus la chance de recevoir lors des deux prochaines journées, face à Amiens dimanche (17h00) puis face à l'AS lors de la 12ème journée de championnat.

Ainsi, le club du Forez entend forcément saisir cette chance en l'emportant par deux fois. Face à Amiens, l'équipe stéphanoise devra toutefois se montrer vigilante, comme l'a rappelé son entraîneur Claude Puel en conférence de presse ce samedi.

"Il ne faut pas penser que ce sera une proie facile"

"C’est une équipe capable de presser haut, récupérer des ballons et arriver en nombre dans la surface. Elle propose un jeu cohérent. Il y a beaucoup de choses où il faut être vigilant (...) Il ne faut pas penser que ce sera une proie facile, d’autant qu’on n’aura pas nos supporters", a confié l'entraîneur des Verts.

De plus, le technicien arrivé pour succéder à Ghislain Printant s'est exprimé sur la rencontre de soldée sur un match nul jeudi soir, concédant que ses joueurs avaient baissé le pied après avoir ouvert le score. "On était concentrés avec une très bonne entame. Après il y a des choses une petit peu nouvelles, pas encore bien inscrites dans notre jeu, et c’est vrai qu’on s’est peut-être relâché par rapport à un but inscrit très vite", a ainsi confié Claude Puel.