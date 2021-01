ASSE - Claude Puel : "Les spéculations autour de mon cas ? J’ai passé l’âge"

Claude Puel fragilisé par le départ de Xavier Thuilot ? Le principal intéressé a répondu avec détermination et fermeté dans les colonnes Progrès.

Claude Puel est un homme de convictions. Arrivé dans le Forez il y a un an, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne s'efforce au quotidien d'offrir aux Verts des perspectives d'avenir. Réputé pour ses qualités de bâtisseur, l'ex-technicien du LOSC, de l'OL ou encore de Leicester rencontre toutefois quelques difficultés. Et pour cause, à Saint-Etienne peut-être encore plus qu'ailleurs, la crise sanitaire s'accompagne d'une terrible crise financière... Dans ces conditions, difficile de viser autre chose que le maintien.

Justement, maintenir l'ASSE en , c'est l'objectif de Claude Puel cette saison. Dans l'incapacité de recruter, condamné à vendre ses meilleurs éléments et souhaitant s'appuyer sur le vivier de talents du centre de formation, l'entraîneur des Verts doit s'adapter. Avec une réussite plutôt moindre, pour l'instant.

"On essaie de gérer le présent le mieux possible sans obérer le futur"

Cette semaine, Xavier Thuilot, arrivé à ses côtés dans le rôle de directeur général, a été remplacé par Alain Soucasse. Ce départ a donc suscité l'inquiétude des supporters sur les réseaux sociaux... Quid de l'avenir de Claude Puel ? L'entraîneur des Verts est-il fragilisé ? Réponse du principal intéressé.

"Les spéculations autour de mon cas ? J’ai passé l’âge. C’est le club qui est fragilisé pour toutes les raisons énumérées, pas moi. Je ne définis pas un projet et l’applique comme il me semble. Le club est impacté financièrement par la pandémie, par cette histoire de diffuseur et ne peut pas être acteur sur le mercato. Il faut faire avancer l’ASSE sur le court terme et préparer le futur à moyen terme. Avec les dirigeants, on essaie de gérer le présent le mieux possible sans obérer le futur", a répondu Claude Puel, dans les colonnes du Progrès, tordant le cou aux rumeurs qui faisaient état d'une éventuelle cassure avec sa direction. Discours de façade ou réelles ambitions ?