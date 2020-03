ASSE - Claude Puel : "Le fil rouge, c'est le championnat"

Malgré la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de France, Claude Puel n'a qu'une chose en tête : assurer le maintien de l'ASSE.

Toujours mal en point en championnat, l'AS Saint-Etienne s'est offert une soirée en apothéose, jeudi soir, en se qualifiant pour la finale de la grâce à sa victoire face au (2-1), dans le Chaudron. Un succès qui permettra aux Verts de retrouver le Stade de en avril prochain, et qui devrait surtout faire beaucoup de bien au moral d'un effectif qui n'entrevoit plus le bout du tunnel depuis plusieurs mois en . Mais attention à l'enflammade...

Présent en conférence de presse ce samedi, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, ne s'y est d'ailleurs pas trompé : la priorité doit rester le championnat. "Le fait de se qualifier, de faire un tel match, dans les têtes c'est bien. En général, on récupère plus vite. Il ne faut pas laisser trop longtemps en lévitation, très vite se re-concentrer. Le fil rouge, c'est le championnat, c'est la compétition la plus importante. On a une parenthèse un peu enchantée mais ce n'est pas le plus important", a-t-il confié.

"J'espérais qu'on amorce quelque chose"

Concentré sur la , le technicien veut lancer une série positive. Premier adversaire à croiser la route des Verts ? Les Girondins de , qui se déplacent dans le Forez, dimanche. "Il faut prendre des points. Le match de demain devra se jouer surtout dans les têtes, si on a quelques difficultés physiques. Il faudra être costaud face à une équipe qui a eu toute la semaine pour préparer cette rencontre. Les équipes ont mis le bleu de chauffe, toutes les formations sont en mode combat".

"On doit être en capacité de marquer lors de nos temps forts. On a envie d'être enfin plein sur un match. On a eu notre lot de malchance. J'avais dit avant l'opposition contre Rennes, que c'était symbolique parce que c'était le point de départ de notre descente... J'espérais qu'on amorce quelque chose. Ça s'est matérialisé parce qu'on a mis les ingrédients nécessaires", a enfin ajouté Claude Puel. Aux Verts de remettre ce genre d'ingrédients chaque week-end.