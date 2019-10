ASSE - Claude Puel : "Il n’y a pas de baguette magique"

Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Verts a prévenu : malgré la victoire face à l'OL, il reste encore beaucoup de travail à effectuer.

Après ses débuts en fanfare lors du derby remporté face à l'Olympique Lyonnais (1-0), Claude Puel va connaître sa première rencontre à l'extérieur sur le banc de l'AS Saint-Etienne, dimanche, face aux Girondins de . Un déplacement rarement à l'avantage des Verts, qui pourrait en cas de succès leur permettre de signer leur retour dans la première partie du classement. Présent en conférence de presse vendredi, l'entraîneur s'est montré mesuré.

"Quand il y a un nouvel entraîneur, il y a toujours de la concentration lors des premiers jours. Il y a beaucoup plus d’attention face à la nouveauté, c’est normal. C’est bien d’avoir fait le match qu’on a fait face à mais ce n’est pas parce qu’on a gagné le Derby que tout va bien et que nous n'avons plus rien à travailler. Si l'on avait perdu le Derby, mes mots auraient été les mêmes. Il faut garder le même comportement; ne pas subir, aller de l’avant en étant cohérent", a déclaré Claude Puel.

"Aller chercher quelque chose là-bas"

"Car on est un groupe qui a été et qui est encore en difficulté. Il n’y a pas de baguette magique. Cette victoire dans le Derby était superbe, mais il n’y a pas lieu de fixer un nombre de points. On va à Bordeaux, une équipe en confiance qui fait un bon début de championnat. Nos derniers résultats face à elle ne sont d'ailleurs pas très glorieux. Il faudra aller chercher quelque chose là-bas", a ensuite ajouté l'entraîneur de l'ASSE, avant d'évoquer la semaine de travail fraîchement écoulée.

"On a travaillé physiquement avec ceux qui restaient, sur des entraînements rythmés et des jeux avec ballon. On a aussi commencé à donner certaines consignes et à insister sur pas mal de détails avec mon staff. Quand on prend une équipe en cours de saison, on essaie d’être efficace et de s’adapter comme on a pu le faire face à Lyon. Il faut être directif sans noyer les joueurs. C’est forcément particulier pour eux de voir un nouvel entraîneur arriver. On doit faire attention en effectuant les bons dosages", a-t-il confié. En cas de succès face à Bordeaux, le club du Forez reviendrait à un point de son adversaire du soir.