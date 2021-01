ASSE - Claude Puel : "Il ne faut pas être trop gourmand"

L'entraîneur de l'ASSE se satisfait du match nul obtenu face au PSG (1-1) mercredi soir, même si son équipe est apparue frustrée après la rencontre.

Restant sur une fin d'année 2020 encourageante, l'AS Saint-Etienne commence 2021 dans la même lignée. Mercredi soir, lors de la 18ème journée de , les Verts ont partagé les points face au Paris Saint-Germain (1-1) au stade Geoffroy-Guichard. Un match nul mérité face aux hommes de Mauricio Pochettino.

L'ASSE aurait même pu espérer mieux contre les Franciliens, si la tentative de Denis Bouanga ne s'était pas échouée sur la barre transversale de Keylor Navas en seconde période. Toutefois, les Verts se contenteront largement de ce point face au Champion de . À l'image de Claude Puel, un entraîneur satisfait.

"On est sur une bonne phase, même si on n'est pas récompensés"

"Il y a de la satisfaction pour notre comportement général et un peu de frustration parce qu'on a la sensation qu'on pouvait obtenir un meilleur résultat. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Cette sensation était plus forte sur les matches précédents qu'on méritait de remporter. Mais on est sur une bonne phase, même si on n'est pas récompensés. On a vu une structure, des intentions de jeu, de la présence sur les coups de pied arrêtés, on a sorti proprement le ballon. Il faut continuer comme ça", a ainsi déclaré le technicien de l'AS Saint-Etienne face aux médias après la rencontre, avant d'avoir un petit mot pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG.

"C'était surtout une première pour lui au niveau de l'ambiance et ce n'est vraiment pas évident, car on joue pour partager des émotions. Mais il s'en est très bien sorti, il a beaucoup d'expérience. Je l'apprécie beaucoup, son staff aussi et je lui souhaite le meilleur dans notre ", a ensuite ajouté Claude Puel.

Pour rappel, les deux hommes se connaissent et ont eu plusieurs occasions de s'affronter en . Avant d'arriver dans le Forez, Claude Puel avait notamment entraîné et Leicester en Premier League, quand l'Argentin a lui été à la tête de Southampton et de ces dernières années.