ASSE - Claude Puel craint "la fraîcheur" du FC Nantes

Alors que l'AS Saint-Etienne est décimée par les blessures et fatiguée d'un long déplacement un Ukraine, Claude Puel craignait la fraîcheur nantaise.

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne se déplace sur la pelouse de la Beaujoire (17h00) pour y défier le FC . Un match entre deux équipes historiques du championnat de , entraînées par deux entraîneurs chevronnés, tels que Claude Puel et Christian Gourcuff. Néanmoins, force est de constater que les Verts ne doivent pas être au mieux physiquement et mentalement, après leur match nul rageant concédé jeudi soir en Ligue Europa, face à Oleksandria (2-2).

"C’est la particularité de l’UEFA Europa League et la grande différence avec la dont les matches ont lieu le mardi ou le mercredi.. L'UEFA Europa League est une compétition qui nous demande d’optimiser les temps de récupération. À ce niveau-là, il n’y a pas simplement la fraîcheur physique mais aussi la fraîcheur mentale, qui touche tout le groupe parce que tous sont concernés par les échéances. Et on joue chaque compétition à fond. L’enchaînement des matches nous oblige à rester compétitifs et à se reconcentrer sur le match qui vient ensuite. C’est un apprentissage car c'est la réalité du haut niveau", a concédé Claude Puel, samedi, en conférence de presse d'avant-match. Conscient que son équipe va devoir aller puiser dans ses réserves, le technicien craignait aussi les Canaris.

La fraîcheur, un atout pour les Canaris

"Le FC Nantes est une équipe dynamique et très bien organisée. Elle possède des joueurs offensifs rapides qui savent prendre les espaces et faire mal à l’adversaire. Elle défend bien collectivement. N’ayant pas joué cette semaine, elle aura aussi de la fraîcheur", a ajouté l'entraîneur, dont l'équipe a l'occasion de grimper sur le podium de en cas de succès face aux hommes de Christian Gourcuff. Mais attention, le club du Forez se déplace avec un groupe décimé.

En effet, si l'AS Saint-Etienne a les moyens de mettre en difficulté les Canaris ce dimanche, force est de constater que l'enchaînement des matches a laissé des traces dans l'effectif des Verts, qui seront privés de William Saliba, Yann M'Vila, Wesley Fofana, Charles Abi, Yohan Cabaye et Jean-Eudes Aholou pour cette rencontre. Une cascade de blessures qui ne fait pas les affaires de Claude Puel, toujours invaincu sur le banc de l'ASSE et obligé de bricoler pour pallier à ces nombreuses absences.