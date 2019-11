ASSE - Claude Puel : "Cette réussite, on sait la provoquer"

Toujours invaincu depuis son arrivée à la tête de l'ASSE, Claude Puel était satisfait de son équipe après la victoire obtenue face au FC Nantes (2-3).

Menés à deux reprises sur la pelouse du FC , les Stéphanois sont tout de même parvenus à s'imposer dimanche soir (2-3). Une victoire qui en dit long sur l'état d'esprit qui anime la formation entraînée par Claude Puel, pourtant arrivée décimée par les blessures et fatiguée par un très long déplacement en , où tout ne s'était pas forcément bien déroulé pour elle en , contre Oleksandria. En conférence de presse, le technicien ne pouvait qu'être satisfait.



"Ce groupe a un super état d'esprit. Ce soir, c'est la victoire de la solidarité. Ceux qui ont débuté comme ceux qui sont rentrés ont été exemplaires. La dynamique est là, tout tourne bien. On a senti une force collective extraordinaire. On commet une grosse faute de placement sur le premier but qu'on encaisse, mais on réagit bien. On marque des buts superbes, on est en progrès même s’il y a encore beaucoup de travail à effectuer", a déclaré Claude Puel, heureux de voir une osmose se créer.

"Autour de ce groupe, le climat est très bon"

"On doit s’arracher lors de chaque match. Mais cette réussite, on sait la provoquer. Je ne me préoccupe pas du classement. Mon unique objectif est de voir cette équipe s’améliorer. En jouant tous les trois jours, c’est très dur d'effectuer des séances d’entraînement complètes sur le plan tactique. Mais autour de ce groupe, le climat est très bon. L’essentiel pour moi, c’est la constance dans les résultats. Il faut apprécier chaque instant, mais les comptes seront faits à la fin. Maintenant, on va bien récupérer. Puis il faudra revenir avec la même dynamique", a ensuite ajouté celui qui est toujours invaincu depuis son arrivée sur le banc des Verts.

Grâce à ce nouveau succès, l'ASSE, dernière au moment de l'arrivée de Claude Puel dans le Forez, pointe désormais à la 4ème place au classement, à égalité de points avec le SCO d'Angers, troisième. Autant dire que les Stéphanois peuvent de nouveau nourir des ambitions, eux qui semblent pourtant encore très loin d'exploiter toutes les qualités de leur effectif. Et nul doute que l'ancien entraîneur du LOSC, de l'OL ou encore de l'OGC Nice saura en tirer le meilleur.