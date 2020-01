ASSE, CDF - Wahbi Khazri : "Faire vibrer les supporters en montant au Stade de France"

De retour à la compétition dimanche avec les Verts, Wahbi Khazri a savouré la victoire de son équipe en Corse, et veut désormais aller loin en CDF.

Pointant à une décevante 14ème place au classement en , l'AS Saint-Etienne avait à coeur de débuter l'année 2020 par un succès face au FC Bastia-Borgo en , dimanche. Face aux Corses, les Verts se sont facilement imposés (0-3), profitant notamment de quelques retours importants, parmi lesquels celui de Wahbi Khazri, natif de Bastia. Une rencontre forcément spéciale pour l'ancien joueur du Sporting, de retour à Furiani.

​"On se doit d'être ambitieux dans les coupes"

"C'est un match sérieux face à une belle équipe qui a joué au ballon. On a fait respecter la hiérarchie en concrétisant nos opportunités. C'est un sentiment exceptionnel pour moi de revenir dans cette ville et dans ce stade ou j'ai tout connu. C'était la première fois que je jouais avec un maillot adverse et le public a été bienveillant avec moi", a déclaré le numéro 10 pour ASSE.fr, à créditer d'un bon match et d'une passe décisive sur le but inscrit par Wesley Fofana.

"On se doit d'être ambitieux dans les coupes, pour nous, mais aussi pour le public qui est encore venu nous encourager aujourd'hui, il faut aller le plus loin possible et faire honneur aux personnes qui sont venues en Corse. Pourquoi pas les faire vibrer en montant au Stade de ", a ensuite ajouté l'international tunisien, déterminé à faire de la Coupe de France une aventure permettant au peuple vert de vibrer. Chose qui n'a pas été le cas en Coupe d'Europe. Bien au contraire...