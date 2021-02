ASSE - Anthony Modeste : "J'ai soif de buts"

Présent dans le groupe pour affronter Nantes ce mercredi soir, le nouvel attaquant des Verts, prêté par Cologne, débarque avec beaucoup d'ambitions.

En grande difficulté cette saison, l'AS Saint-Etienne reste sur un précieux succès obtenu sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1) en Ligue 1. Toujours dans une position inconfortable au classement, les Verts espèrent enchaîner avec un deuxième succès de rang ce mercredi soir, avec la réception du FC Nantes à Geoffroy-Guichard (21h).

Pour cette rencontre, Claude Puel pourra compter sur sa nouvelle recrue en attaque, Anthony Modeste. Prêté par Cologne, le Français est présent dans le groupe pour affronter les Canaris. Arrivé dans les derniers instants du mercato, l'ancien des Girondins de Bordeaux, heureux de rejoindre l'ASSE s'est confié sur le site du club.

"C'est un beau clin d'œil, il faut boucler la boucle"

"C'est un très beau jour, une fierté, puisque, comme tout le monde le sait, c'est l'ancien club de mon père. Ça représente beaucoup pour moi. À moi de faire en sorte que l'histoire soit encore plus belle sur le terrain. C'est un beau clin d'œil, il faut boucler la boucle. Mon nom a beaucoup été associé à Saint-Etienne au cours des années précédentes, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons", a d'abord déclaré le nouveau numéro 14 de l'AS Saint-Etienne, déterminé à apporter aux Verts.

"Je vais faire le maximum avec mes coéquipiers pour atteindre nos objectifs. Ça a été très très rapide. Aux alentours de 16h, mon agent m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par Saint-Etienne. Je lui ai dit "c'est un club mythique, mon papa a joué là-bas, si c'est possible de le faire pourquoi pas. J'ai soif de buts, je n'ai pas beaucoup joué, j'ai eu beaucoup de pépins physiques. Je me sens mieux, je me sens à 100%. J'attends aussi que mes coéquipiers me mettent dans les meilleures dispositions, ça a commencé aujourd'hui pour mon premier entraînement. C'est à moi aussi de m'investir, et grâce à l'expérience que j'ai d'aider ce noyau de joueurs", a-t-il ajouté.

Anthony Modeste ne s'étant entraîné qu'à une reprise avec ses nouveaux coéquipiers, il devrait toutefois débuter le match sur le banc des remplaçants. Au contraire de Pape Abou Cissé, autre recrue hivernale stéphanoise, lequel pourrait être aligné d'entrée dans l'axe de la défense aux côtés du solide Harold Moukoudi.