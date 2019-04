ASSE 2-0 Toulouse, portés par Beric, les Verts maintiennent la cadence

Grâce à un doublé de leur attaquant Robert Beric en début de match, les Verts l'ont facilement emporté face au TFC ce dimanche, dans le Chaudron.

Suite à la victoire du face au en finale de la Coupe de France samedi soir, les Verts étaient prévenus, pour atteindre la , il leur faudra au minimum terminer dans les quatre premières places du championnat en fin de saison. Comptant deux points d'avance sur l' , cinquième, l'AS Saint-Etienne se devait donc de l'emporter ce dimanche dans son Chaudron, pour accentuer la pression sur ses poursuivants.

Grâce à un bon début de match, l'ASSE se rend le match facile

Et à la faveur d'un début de match tonitruant, les protégés de Jean-Louis Gasset ne se sont pas défilés, l'emportant sans encaisser de but face à une équipe toulousaine pourtant venue à Geoffroy-Guichard non sans certaines intentions offensives. Ainsi, l'ASSE l'a emporté 2-0, grâce à un double signé Robert Beric inscrit en tout début de rencontre. Dans un premier temps, le buteur slovène avait ouvert le score dès la 2ème minute de jeu en se trouvant à la réception d'un centre tendu de Pierre-Yves Polomat. Le match venait à peine de débuter que le Chaudron pouvait déjà éxulter. ​

Huit minutes plus tard, le Slovène ne se faisait pas prier pour doubler la mise, bien servi par Wahbi Khazri au terme d'une attaque collective inspirée. allait devoir cravacher pour revenir dans la partie, ou sombrer face à des stéphanois en pleine confiance. Finalement, les joueurs du TFC allaient choisir la première option, et montraient même de belles choses à l'extérieur. Mieux, ces derniers auraient pu espérer réduire le score, si Max-Alain Gradel n'avait pas vu son pénalty repoussé avec brio par Stéphane Ruffier en seconde mi-temps. La suite des évènements allait voir les Verts gérer tranquillement leur avantage.

Un avantage qui suffit amplement à leur bonheur, puisque mettant la pression sur les deux Olympiques, et surtout sur celui de Marseille, qui accueillera ce dimanche soir (21h00). 2-0, donc, pour les Verts, le même score que les U19 face à ce même TFC samedi, en finale de Gambardella.