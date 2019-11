ASSE 0-0 La Gantoise - Des adieux sans révolte

Condamnés à s'imposer pour se qualifier, les Stéphanois n'ont pu faire mieux que partager les points ce jeudi, au terme d'un match bien trop timide.

"On est à la maison, devant notre public qui aime tant cette compétition. À nous d'hausser notre niveau de jeu, de prendre ce match par le bon bout, de leur mettre la pression". Claude Puel ne s'y était pas trompé, mercredi, en conférence de presse. Face à La Gantoise, l'AS Saint-Etienne allait pouvoir s'appuyer sur son 12ème homme ce jeudi soir, pour prendre le meilleur sur une formation belge qui s'était imposée lors du match aller (3-2).

Les Verts plus entreprenants mais pas récompensés

D'autant que le contexte était simple pour les Stéphanois, qui devaient impérativement s'imposer pour continuer à rêver d'une qualification suite à la victoire des Allemands de Wolfsburg dans le même temps face au FC Oleksandria (0-1). Soucieux de rester dans la course, les Verts se procuraient les meilleures occasions en première période et dominaiennt globalement les débats, mais aucun de Loïs Diony (7e, 45e) et Denis Bouanga (29e) ne parvenaient à régler la mire. Le second cité faisant néanmoins preuve de malchance, lui qui voyait sa lourde frappe du droit depuis l'extérieur de la surface s'échouer sur la barre transversale... Pas verni.

Eliminés, les Verts ne montraient pourtant aucune signe de révolte, et ne semblaient pas en mesure d'inquiéter leur adversaire du soir. Trop émoussés physiquement et peu inspirés techniquement, les hommes de Claude Puel avaient même la chance de terminer la rencontre en supériorité numérique, mais celle-ci ne se faisait guère ressentir. Timorés et incapables de se révolter, les Stéphanois partageaient les points. Un match nul synonyme d'élimination.