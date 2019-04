Aspas : "Pogba ou Kanté au Real Madrid ? Aucun des deux"

L'international espagnol a déconseillé au Real Madrid de recruter l'un des deux milieux de terrain français cet été. Il miserait sur Eden Hazard.

Le est très attendu sur le marché des transferts cet été. Que ce soit la presse espagnole, les supporters du club madrilène, mais aussi les autres clubs européens, tous sont curieux de voir ce que va tenter de faire les Merengue lors de l'intersaison. Après une année décevante, le Real Madrid va reprendre sa marche en avant la saison prochaine et comme l'a laissé entendre Zinedine Zidane lors de son retour, il y aura du changement.

Le Real Madrid a besoin de sang neuf et compte recruter à toutes les lignes ou presque, seul le poste de gardien de but ne devrait pas être bousculé. Énormément de noms sont cités vers la capitale espagnole dont ceux de Paul Pogba et N'Golo Kanté au milieu de terrain pour venir aider Toni Kroos et Luka Modric, ou encore ceux de Kylian Mbappé, Neymar, Eden Hazard, entre autres, en attaque pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo.

Aspas préfère Thiago Alcantara

Invité à commenter l'actualité du Real Madrid, Iago Aspas, qui brille avec le depuis son retour au club en 2015 après une expérience compliquée à , a donné son avis sur le recrutement à venir des Merengue. Dans une interview accordée à Radio Marca, l'international espagnol a misé sur l'arrivée d'Eden Hazard pour renforcer le secteur offensif, mais pour sa part, il ne signerait aucun milieu de terrain.

"Je signerais Eden Hazard parce qu'il serait plus abordable que Kylian Mbappe. Paul Pogba ou N'Golo Kanté ? Ni l'un ni l'autre, aucun des deux. Ce ne sont pas des joueurs pour le Real Madrid. J'aime le milieu de terrain, qui est maintenant à son meilleur niveau. Ils ont Dani Ceballos, qui est internationale mais qui n'a pas de temps de jeu régulièrement et, par exemple, j'aime plus Thiago Alcantara que Pogba et Kanté", a confessé Iago Aspas.

L'international espagnol a également évoqué son avenir qu'il voit au Celta Vigo : "Je suis très à l'aise et à la maison. À l'heure actuelle, je ne me vois pas porter un maillot qui n'est pas celui du Celta Vigo. Je n'ai pas réfléchi à la question de savoir si je jouerais ou non en deuxième division avec le Celta parce que je ne pense pas que nous allons descendre. J'en discuterais avec le club, mais je n'y pense pas".