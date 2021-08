ASM - Paul Mitchell défend son recrutement estival

Le directeur sportif de l'ASM, satisfait de l'effectif déjà à la disposition de Niko Kovac, a pour objectif de procéder à quelques ajustements.

Top départ pour l'AS Monaco ! Le club du Rocher lance officiellement sa saison ce mardi soir (19h00), sur la pelouse du Sparta Prague, dans le cadre du 3e tour de qualification aller de la Ligue des Champions. Une rencontre déjà décisive pour l'ASM, qui se fait plus discrète qu'à l'accoutumée cet été sur le marché des transferts.



Habituellement très actif durant l'été, le club de la Principauté a pour l'heure recruté trois joueurs : Alexander Nübel (ex Bayern Munich), Ismail Jakobs (ex Cologne) et Jean Lucas (ex Olympique Lyonnais). Suffisant pour mettre à la disposition de Niko Kovac un effectif taillé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 ?

Faire les gros titres ? Très peu pour Paul Mitchell

Aux yeux de Paul Mitchell, le directeur sportif du club, la réponse est oui. Le dirigeant a même défendu son mercato dans les colonnes de L'Equipe. "Quand on regarde l'effectif de la saison dernière, il était, après Manchester City, celui des cinq grands championnats qui avait remporté le plus de points depuis début janvier. Donc, c'est un très bon groupe. Il est aussi dans le top 5 des effectifs les plus jeunes des grands championnats", a d'abord rappelé Paul Mitchell, souhaitant capitaliser sur les forces en présence.

"Je comprends que les supporters aiment voir arriver des joueurs qui font les gros titres, mais on travaille sur la durée, pour faire grandir ce groupe qui a un grand potentiel. On a identifié des secteurs à renforcer. On a ramené un excellent gardien du Bayern Munich en la personne d'Alexander Nübel. Fodé Ballo-Touré est parti à l'AC Milan mais on a compensé son départ par l'arrivée d'Ismail Jakobs qui joue latéral gauche mais aussi ailier gauche, ce qui donne de grandes possibilités à Niko Kovac", a ensuite expliqué le directeur sportif monégasque, content des mouvements effectués. Pour rappel, Myron Boadu, ​l’attaquant de l’AZ Alkmaar, pourrait prochainement débarquer.