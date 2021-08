ASM - Niko Kovac : "On a aussi gagné contre le racisme"

La victoire de l'ASM à Prague (0-2) a été gâchée par des cris de singe descendus des tribunes. Des faits intolérables dénoncés par l'entraîneur.

L'AS Monaco a été à la hauteur de l'évènement, mardi soir, sur la pelouse du Sparta Prague (2-0), pour le compte du 3e tour préliminaire aller de la C1. Si les Monégasques ont pris un sérieux avantage à l'approche du match retour, la soirée a été gâchée par des cris de singe descendus des tribunes après l'ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni, ce qui a brièvement stoppé la partie. Des comportements inacceptables, évoqués par l'entraîneur Niko Kovac dans des propos rapportés par l'AFP.

"Difficile d'essayer de comprendre l'incompréhensible"

Remonté, le technicien passé par le Bayern Munich s'est félicité de la victoire de ses joueurs dans un tel contexte. La meilleure des réponses selon lui. "On a gagné ce match mais le plus important s'est passé juste après notre premier but. Et aussi à la fin du match ! Nous sommes tous très tristes et dégoûtés que cela continue au XXIe siècle. Mais un terrain de football fait partie du monde. Il peut donc y avoir ce type d'attitudes qui doivent s'arrêter", a-t-il déclaré, évoquant la colère de ses protégés.

"Je suis très fier de mes joueurs parce qu'on a montré une bonne réaction. Certains d'entre eux sont très en colère. Je leur ai dit que je comprenais leur désarroi mais qu'on était ici pour jouer au football. Je sais que ça fait mal, que c'est très difficile d'essayer de comprendre l'incompréhensible", a ensuite ajouté l'entraîneur.

À Prague, l'ASM ne l'a pas seulement emporté contre le Sparta, mais aussi contre le racisme. "Mais on a continué. On a gagné le match. On a aussi gagné contre le racisme", a conclu Niko Kovac. Plus que jamais, les intolérables dérives racistes dans les stades de football doivent être fermement condamnées, à l'heure où de nombreux acteurs du monde du ballon rond réclament des mesures plus fortes de la part des instances telles que la FIFA et l'UEFA. Un combat qui doit faire office de priorité.