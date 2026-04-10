La direction du Real Madrid envisage de s’appuyer sur l’école française pour entraîner l’équipe, après la réussite de l’expérience de Zinédine Zidane, qui a été le dernier Français à prendre en charge les responsabilités techniques du club espagnol.

Depuis qu’il est devenu entraîneur professionnel, Zizou n’a dirigé qu’une seule équipe, le Real Madrid, lors de deux mandats, et il a rencontré un grand succès à chaque fois. Il suffit de rappeler la conquête de trois titres consécutifs en Ligue des champions, en 2016, 2017 et 2018.

Le média français RMC Sport a révélé ce vendredi que Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, s’est invité dans les plans du Real Madrid, qui recherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, en remplacement de l’Espagnol Álvaro Arbeloa, dont les résultats sont en dents de scie.

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Deschamps avait annoncé précédemment qu’il quitterait la sélection française après la Coupe du monde, prévue l’été prochain, au terme d’un mandat de 14 ans, tandis que toutes les prévisions indiquent que Zidane sera son successeur.

Depuis l’annonce de son départ de son poste en janvier 2025, Deschamps, double champion du monde (1998 comme joueur et 2018 comme entraîneur), a affirmé qu’il continuerait à travailler sur les bancs.

L’entraîneur français a déclaré : « Je termine une longue et merveilleuse période, mais je ne suis certainement pas sur le chemin de la retraite. Certains disent que je vais arrêter, non, je termine simplement une étape, et ensuite il y aura une étape différente et belle. »

Il a été clair sur sa prochaine destination, révélant qu’il penchait pour entraîner des clubs plutôt que des sélections, en disant : « Je ne dois pas dire jamais, mais je ne me vois pas entraîneur d’une autre sélection. Ce que représente l’équipe de France pour moi, et l’hymne national… je ne peux pas m’imaginer sur un banc à entendre un hymne différent. »