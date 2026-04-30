Ashley Young met un terme à sa carrière de footballeur, mais pourrait encore rapporter des millions à l'Ajax

Ashley Young (40 ans) mettra un terme à sa carrière de footballeur professionnel en fin de saison. Après 23 ans d’activité, l’international anglais tire donc un trait sur sa longue carrière. Lors de son ultime sortie sous le maillot d’Ipswich Town, il pourrait rendre un grand service à l’Ajax.

C’est via Instagram qu’il a officialisé la nouvelle, retracant son parcours : « De Sefton Road à Vicarage Road, puis Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, retour à Villa Park, Goodison Park et enfin Portman Road. »

« Un parcours dont je rêvais enfant touche à sa fin ; samedi pourrait être mon dernier match professionnel », conclut l’international anglais, auteur de 39 sélections.

Il a disputé 261 matchs sous le maillot des Red Devils.

Avec les Red Devils, il a conquis la Premier League et l’Europa League, battant même l’Ajax en finale 2017. Samedi, l’Anglais pourrait offrir un dernier coup de main aux Amstellodamois lors de sa possible ultime sortie sous le maillot des Tractor Boys.

En cas de promotion des Blues, le prêt de Chuba Akpom sera automatiquement transformé en transfert définitif, ce qui obligera le club anglais à verser plus de 9 millions d’euros à l’Ajax.

Ipswich affrontera les Queens Park Rangers, quatorzièmes, Millwall rencontrera Oxford United et Middlesbrough défiera le redoutable Wrexham, sixième. Le deuxième accède directement à la Premier League, tandis que les équipes classées de la troisième à la sixième place disputeront les barrages.