Asensio offre un titre virtuel au Real Madrid et récolte 140.000 euros

Marco Asensio ne joue plus depuis longtemps pour le à cause d'une blessure aux ligaments croisés. Ce qui ne l'a pas empeché de briller virtuellement.

Dimanche, le milieu ibérique a rapporté la victoire à son équipe lors du tournoi en ligne sur le jeu FIFA 20, mis en place par La et qui a permis de récolter la somme de 140.000 euros dans la lutte face au coronavirus.

🏆 @marcoasensio10 sealed it with his second goal to make sure of the trophy!



The final ends @CDLeganes_en 2-4 @realmadriden. 💜#LaLigaSantanderChallenge pic.twitter.com/8gyCIBFAzW