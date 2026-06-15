Raúl Asensio, pilier de la défense du Real Madrid, a salué l’arrivée de José Mourinho au poste d’entraîneur, affirmant que le technicien portugais avait « transformé son esprit de compétition » lors de son premier passage sur le banc merengue (2010-2013) et se disant très enthousiaste à l’idée de jouer sous ses ordres.

« Ce nouveau projet avec Mourinho est très excitant et j’ai vraiment hâte de commencer », a confié le joueur de 23 ans à David Ibáñez lors de l’émission « El Desmarque » en marge du Grand Prix de Catalogne à Montmeló.

Il ajoute : « Quand j’étais enfant, j’ai vu comment il a transformé l’équipe, l’esprit de compétition qu’il a insufflé au club, la rage et la détermination. Je pense que ce sont ces qualités qui ont fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. »

Interrogé sur les chances de titre en Liga la saison prochaine, l’insulaire a répondu avec assurance : « Oui, bien sûr, Mourinho a établi le record avec 100 points et 121 buts, alors essayons », en référence à la saison historique 2011-2012 au cours de laquelle l’entraîneur portugais a mené le Real Madrid à battre tous les records de la Liga.

Bernardo Silva

Interrogé sur une éventuelle arrivée de Bernardo Silva, le milieu portugais de Manchester City, au Real Madrid lors du mercato estival, Asensio a répondu : « C’est un excellent joueur, son arrivée représenterait un vrai plus pour l’équipe », avant d’ajouter : « Nous accueillerons les nouveaux arrivants à bras ouverts et nous sommes convaincus de la qualité du projet sportif. »