Raúl Asencio a décidé de briser le silence. Dans un entretien accordé au quotidien« AS » espagnol, le défenseur du Real Madrid est revenu sur une année marquée par deux problèmes en dehors du terrain, ainsi que par une récente opération à la jambe qui le tient éloigné des pelouses.

Interrogé sur la fin du parcours judiciaire qui l'a mené sur le banc des accusés, sa réponse a été catégorique : « Je n'ai tué personne, je n'ai rien fait. Mais au-delà de ça, ce n'était qu'une simple formalité. J'avais la conscience tranquille, et c'est le plus important. »

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L'affaire de la vidéo

Asencio a été jugé aux côtés de trois autres anciens de l'académie du Real Madrid : Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García, accusés d'avoir filmé et diffusé des vidéos à caractère sexuel de deux jeunes femmes, dont l'une mineure, sans leur consentement.

Asencio n'était pas présent au moment des faits, mais il a été jugé pour avoir partagé ces vidéos avec une tierce personne. En juillet, le joueur est parvenu à un accord avec les victimes afin d'alléger sa responsabilité. L'une d'elles a retiré sa plainte après avoir obtenu une indemnisation dont le montant n'a pas été dévoilé, assortie d'une lettre d'excuses officielle dans laquelle le joueur a reconnu « l'erreur » d'avoir montré les images.

Le 3 septembre, le parquet a abandonné les charges contre Asencio et a allégé ses réquisitions à l'encontre des trois autres accusés, après que les deux victimes ont déclaré devant le tribunal avoir pardonné aux accusés.

Le défenseur a été acquitté par un jugement définitif, tandis que les trois autres ont été condamnés à un an de prison avec sursis pour « exploitation de mineurs dans des contenus pornographiques », avec l'obligation de suivre un stage de « réhabilitation ».

Asencio a assuré pendant l'entretien que les insultes des supporters ne l'avaient pas affecté : « Quand j'allais au stade, j'y allais pour jouer au football, pas pour me disputer avec une tribune qui m'était hostile. » Il a toutefois reconnu que sa famille l'avait vécu plus difficilement, « parce qu'il n'est pas agréable d'entendre dire cela de son fils ».

Sous l'emprise de l'alcool

L'autre fait de cet été, lui, s'est produit au volant. Le 16 août, Asencio a enregistré un taux de 0,90 mg/l lors d'un test d'alcoolémie, au sud de l'île de Grande Canarie, soit environ 4 fois la limite légale fixée à 0,25.

Il a écopé d'une amende de 14 400 euros et son permis lui a été retiré pour une durée de huit mois, tandis que l'entraîneur José Mourinho a confirmé que le club avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre.

Le joueur a déclaré à ce sujet : « Mou (Mourinho) n'a pas eu tort. Il avait entièrement raison... C'est moi qui ai eu tort. Je l'ai reconnu et je continue de le reconnaître, j'ai demandé pardon et je continuerai de le faire. »

Interrogé sur l'affaire Negreira concernant le Barça, Asencio s'est contenté de dire : « Negreira a bel et bien existé. Et si cela a existé, il y a une raison à cela. Mais je n'en dirai pas plus. »

L'Espagnol a défendu la légitimité de son coéquipier Kylian Mbappé à remporter le Ballon d'Or, affichant sa confiance quant à un sacre en Ligue des champions au stade Metropolitano : « Impossible ? Au contraire, c'est tout à fait probable. »



