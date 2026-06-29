AS Rome : obligation de générer des plus-values avant le 30 juin ; selon les bookmakers, Ndicka et Kone sont les joueurs les plus proches d'un transfert

LaRoma doit impérativement réaliser environ 50 millions d’euros de plus-valuesavant le 30 juin pour respecter les critères financiers de l’UEFA. Dans un contexte agité, le nouveau directeur sportif, D’Amico, cherche des acquéreurs afin de tenir le budget sans trop affaiblir l’effectif. Si l’on excepte quelques éléments mineurs comme Romano et Baldanzi, il apparaît évident que la Roma devra céder un joueur clé : selon les cotes de Better, Evan Ndicka est en pole position (2,25), juste devant Manu Koné, donné à 2,30 chez William Hill.





Tous deux sont à la Coupe du monde : si le défenseur africain n’a pas encore joué, le milieu de terrain français a convaincu lors de son premier match comme titulaire contre l’Irak. Un départ de Svilar ou de Wesley, jugés indispensables par l’entraîneur Gasperini, est moins probable, coté à 3,50.