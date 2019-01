AS Rome - Edin Dzeko risque gros après avoir craché sur l'arbitre

C'est un bien mauvais geste dont s'est rendu coupable l'attaquant de l'AS Rome, lors de la déroute des siens en quarts de finale de la Coupe d'Italie contre la Fiorentina (1-7).

Alors que son équipe était menée 4 buts à 1 à la 72e minute, le Bosnien, entré en jeu à la place de Javier Pastore, a craché en direction de l'arbitre pour manifester son désaccord. Un geste qui lui a logiquement valu un carton rouge direct.

La sanction pourrait être lourde pour lui après cette expulsion. En septembre dernier, le joueur de la Juventus Douglas Costa avait écopé de quatre matches de suspension après avoir craché au visage d'un joueur de Sassuolo, Federico Di Fransesco.

Edin Dzeko sent off for spitting AT THE REF in their 7-1 embarrassment away to Fiorentina in #CoppaItalia pic.twitter.com/9KuEu2CUyy