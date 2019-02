AS Rome - Direction Arsenal pour Monchi ?

Non satisfait de sa situation au sein de l'AS Roma, le directeur sportif espagnol pourrait rebondir à Arsenal dès l'été prochain, selon Marca.

"Je suis le directeur sportif et si je suis là, ce n'est pas parce que j'ai gagné à un tirage au sort ou au loto. Je n'ai peur de rien. Quand les choses deviennent difficiles, je suis plus fort. Je veux travailler aujourd'hui plus qu'hier et je suis convaincu que nous trouverons le bon chemin. Si vous devez trouver une personne responsable, me voici. Je charge avec tout, j'ai les épaules larges", déclarait Monchi en début de saison, alors que ses choix étaient vivement critiqués en Italie.

Quelques mois plus tard, il semblerait que la saison en dents de scie de la Roma soit en passe de pousser le directeur sportif à quitter le club en juin prochain. Prochaine destination de l'ancien du FC Séville ? Les Gunners d'Arsenal. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien ibérique Marca ce samedi matin.

Le tandem Monchi-Emery reconstitué ?

Une information à prendre avec des pincettes, qui sonne toutefois assez juste. En effet, en Premier League, Monchi pourrait ainsi remettre un peu d'ordre au sein du club londonien, moins organisé depuis le départ d'un certain Arsène Wenger la saison dernière. Surtout, le directeur sportif de l'AS Roma y retrouverait l'Espagnol Unaï Emery, un entraîneur avec lequel il avait permis au FC Séville de remporter la Ligue Europa à trois reprises durant ses années en Andalousie.

Toujours en course en Ligue des Champions, l'AS Roma pourrait en tout cas payer son exercice en dessous des attentes des supporters, puisque le départ de Monchi, arrivé dans la capitale italienne pour y développer un projet ambitieux et de longue haleine, viendrait mettre un sérieux coup de frein au développement du club, qui tarde à retrouver son lustre d'antan. Chez les Gunners en revanche, l'heure pourrait enfin être au renouveau, et ce dès l'été prochain.