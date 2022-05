AS Roma : Mourinho visera une qualification en C1 la saison prochaine

José Mourinho a accordé un entretien interview exclusif aux micros de 'Sky Sport UK' dans lequel il a abordé différents sujets concernant l'équipe des Giallorossi, ses perspectives d'avenir ainsi que sa carrière, d'aujourd'hui à demain. L'entraîneur portugais veut relever la barre et vise une qualification en Ligue des champions dès la saison prochaine.

Malgré la concurrence, Mourinho vise la C1

"Nous voulons essayer d'accéder à la Ligue des champions, mais quand on regarde le niveau d'investissement de l'Inter, du Milan et de la Juve, on se rend compte que ces places sont déjà attribuées. Il y a la 4ème place : la saison dernière l'Atalanta s'est placée, cette année le Napoli. Pouvons-nous y arriver la saison prochaine ? Je pense que oui", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

"Dans cette deuxième partie de la saison, après le marché de janvier, nous avons fait de petits changements mais suffisants pour améliorer l'effectif. Je n'ai pas la même chance que certains entraîneurs qui peuvent acheter ce qu'ils veulent. En faisant les choses avec un critère, nous pouvons améliorer les choses", a ensuite ajouté José Mourinho, qui malgré des moyens financiers inférieurs à ceux de ses rivaux, aborde la suite avec optimisme.

Encore une finale européenne à jouer

"L'année prochaine, après cette année de travail et de croissance à tous les niveaux, je pense que nous en aurons la possibilité : c'est l'objectif pour la saison prochaine", a ainsi conclu l'ancien coach du Real Madrid, de Chelsea ou encore de l'Inter. En attendant, sa Roma a une occasion en or de remporter un titre européen, elle qui affrontera les Rangers en finale de la Ligue Europa. Sans faire de bruit, le Mou n'est plus très loin d'un énorme exploit..!