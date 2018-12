AS Roma - Francesco Totti : ​"Disons qu'on a eu un peu de chance"

Malgré une présence dans le chapeau 2, l'AS Roma a hérité du FC Porto comme adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Accessible.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en terminant derrière le Real Madrid, triple Champion en titre, l'AS Roma pouvait donc s'attendre à hériter d'un adversaire de taille ce lundi, en marge du tirage au sort effectué au siège de l'UEFA, à Nyon.

Présent dans le chapeau 2, le club de la capitale italienne a pourtant été épargné, héritant des Portugais du FC Porto. Une équipe de qualité, habituée aux joutes européennes, mais largement à la portée des italiens, demi-finalistes de la dernière édition.

L'article continue ci-dessous

"On ne va pas sous-estimer Porto. C'est une équipe forte"

De ce fait, Francesco Totti, ancienne gloire du club et représentant de celui-ci ce lundi lors du tirage au sort, ne cachait pas sa satisfaction d'avoir évité une grosse cylindrée européenne, l'AS Roma n'étant pas en grande forme cette saison en Serie A. À ne pas rater Manchester United-PSG : ce que Jones, Smalling et Lindelof peuvent craindre de Neymar, Mbappé et Cavani

PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Manchester United ? Un adversaire prestigieux que nous respectons beaucoup"

PSG, Tuchel : "Je ne peux pas garantir que Rabiot finisse la saison avec nous"

Messi, Mourinho, le Real Madrid... les gagnants et les perdants du tirage au sort de la Ligue des champions

"Disons qu'on a eu un peu de chance si on regarde les autres équipes. Mais on ne va pas sous-estimer Porto. C'est une équipe forte, difficile à jouer, qui a fait une phase de poules de haut niveau. D'ici à février, on a deux mois pour redevenir nous-mêmes, pour redevenir la Roma qu'on veut voir. On va essayer d'être au top en février. Il nous manque de la continuité dans les résultats et de la confiance. Il faut rester unis dans ce moment de difficulté", a en effet confié l'ancien international italien. La Roma a donc deux mois pour retrouver sur lustre d'antan.