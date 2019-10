AS Monaco - Wissam Ben Yedder : "Je n'ai pas de limite"

Auteur de l'unique but de la rencontre remportée face au FC Nantes (0-1), son 9ème cette saison, Wissam Ben Yedder ne compte pas s'arrêter là.

Vainqueur par la plus petite des marges face au FC Nantes vendredi soir (0-1), en ouverture de la 11ème journée de , l'AS a remporté son premier match hors de ses bases lors de cet exercice 2019-2020, signant au passage un second succès de rang qui lui permet de remonter au classement. Une victoire importante pour les hommes de Leonardo Jardim, rendue possible grâce à un nouveau but de l'attaquant Wissam Ben Yedder, en très grande forme.

​"Le podium est encore loin, on n'y réfléchit pas"

Auteur de son 9ème but cette saison en , l'international françaçs recruté au cet été est tout simplement le meilleur buteur du championnat, lui qui ne cesse d'améliorer son total chaque week-end. Néanmoins, cela n'est pas une priorité pour l'ancien du TFC, heureux d'être performant mais pas focalisé sur le titre de meilleur buteur. "Je n'ai pas de limite, j'essaie toujours de faire plus et de continuer à marquer, pour l'équipe et pour moi. Je suis très satisfait. Ça fait toujours plaisir de marquer, ça fait du bien. Le titre de meilleur buteur, ce n'est pas la chose la plus importante", a estimé le joueur après la rencontre, dans des propos rapportés par Football.

"C'est une victoire méritée pour Monaco. Irrésistibles, c'est un grand mot, on est en train de travailler et de construire notre jeu, collectivement, pour faire de bons résultats", a aussi confié celui qui impressionne tant sur le plan personnel que collectif, alors que son entente avec Islam Slimani est redoutable.

"Monaco a eu des moments difficiles l'an dernier et en début de saison, avec des points difficiles à aller prendre. On essaie de revenir petit à petit. Le podium est encore loin, on n'y réfléchit pas", a enfin ajouté Wissam Ben Yedder, pas vraiment du genre à s'enflammer.