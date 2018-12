AS Monaco, Thierry Henry : "Essayer de prendre des points à Lyon"

L'entraîneur de l'AS Monaco est conscient que ce ne sera pas simple de faire un résultat face à l'Olympique Lyonnais.

L'AS Monaco va faire face à un véritable test dimanche soir sur la pelouse de Lyon. Les hommes de Thierry Henry vont mieux depuis quelques semaines et ont enchaîné deux succès en Ligue 1, qui plus est à l'extérieur. Mais la tâche ne s'annonce pas simple face à l'OL, en pleine confiance après sa qualification en Ligue des champions. Devant les médias, Thierry Henry était bien conscient de la difficulté qui attend les Monégasques ce dimanche.

"Il n'y a rien de suffisant, le match reste à jouer, ça reste anecdotique. On a gagné deux matches de suite à l'extérieur, on n'a pas eu l'opportunité de jouer contre Nice comme vous le savez, vous connaissez les raisons, donc ça aurait été bien d'enchaîner sur une victoire encore une fois, enfin j'aurais espéré. Mais bon, on doit encore jouer à l'extérieur, un match difficile contre Lyon. Ils ont joué en Ligue des champions avec une qualification au bout. Ce n'est pas évident de jouer à Lyon surtout quand ils reviennent avec une qualification en C1", a indiqué Thierry Henry.

"Lyon m'a fait une bonne impression à City"

L'article continue ci-dessous

"Oui on n'a pas grand chose à perdre, mais il faut quand même jouer le match et essayer de prendre des points. C'était pareil contre Dortmund en Ligue des champions. Là en l'occurrence on n'avait rien à perdre, mais ça n'a pas été brillant. Donc allez à Lyon et se bagarrer là-bas. Ce n'est pas facile encore une fois je le répète. C'est une équipe qui joue bien au ballon. J’étais dans les tribunes lors de leur victoire à Manchester City et ils m’ont fait une très bonne impression mais il n’empêche qu’on devra essayer de prendre des points", a ajouté l'ancien attaquant.

Thierry Henry a botté en touche concernant les reports des matches et se concentre uniquement sur le terrain : "Les problèmes de calendriers ? On n'a d'autres trucs à gérer que les gilets jaunes. Ils font ce qu'ils ont à faire. On gère ce qu'on à a faire ici à la Turbie. Donc si y a un match on joue, sinon on ne joue pas. Le changement d'horaire ? Personnellement, pour moi, ça ne change rien du tout".

L'entraîneur de l'AS Monaco est content de voir l'infirmerie légèrement se vider même s'il ne sait pas s'il pourra aligner les joueurs qui effectuent leur retour : "Des retours ? Oui, Nacer Chadli revient, Golovin aussi, il était malade. On enregistre quatre retours cette semaine, même si je ne sais pas s’ils seront avec nous contre Lyon c’est toujours bien de les avoir avec nous dès à présent".