AS Monaco, Thierry Henry attend une réaction de ses joueurs : "Ce qu'on a montré à Lyon, c'est inacceptable"

L'entraîneur de l'AS Monaco attend une réaction de ses joueurs face à Lorient après la lourde défaite face à l'Olympique Lyonnais.

L'AS Monaco a été incapable de faire ne serait ce qu'illusion ce dimanche soir sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Thierry Henry ont été balayé sans la moindre difficulté par les Gones. L'AS Monaco a l'occasion de se ressaisir et se remettre en confiance en Coupe de la Ligue avant le match de la peur contre Guingamp ce samedi soir.

En conférence de presse, Thierry Henry a apellé ses joueurs à réagir après la lourde défaite : "Comme je l’ai dit après la rencontre de Dortmund, perdre ça arrive mais perdre avec ce que l’on a montré dimanche à Lyon c’est inacceptable et il faut le dire. J’espère que ça ne se reproduira plus, on doit travailler pour comprendre, il ne faut pas tout lâcher non plus".

"Prendre exemple sur l'ASSE"

"J’attends une réaction dès mercredi contre Lorient en 8e de finale de la Coupe de la Ligue et surtout notre première victoire à domicile. Il y aura une rotation importante avec la présence de nombreux jeunes. Il reste un jour et demi pour bien travailler. Je connais bien Micka (Landreau, coach de Lorient) et je sais qu’il voudra faire un coup au stade Louis II", a ajouté le Français.

Thierry Henry a évoqué le mercato hivernal et espère pouvoir compter sur des renforts : "Pour ce qui est du mercato, on a des idées, on cherche comme toutes les équipes. Tout le monde souhaite améliorer son effectif que tu sois en haut ou en bas du classement. Après je n’ai pas encore vu évoluer certains joueurs de mon groupe comme Willem Geubbels, Pietro Pellegri et Rony Lopes".

"Dans notre situation, on doit penser à qui peut venir. Ensuite, ce n'est pas facile de le faire, surtout en janvier. Il faut être sûr que la personne puisse faire la différence dès janvier. Donc des joueurs avec du rythme. Oui, on cherche. Mais beaucoup de clubs le font. Saint-Etienne n'était pas bien et ont bien recruté. Ils se sont battus pour l'Europe en fin de saison", a conclu l'entraîneur de Monaco.