AS Monaco, Rony Lopes : "Je n'ai pas peur"

De retour de blessure, l'ailier de l'AS Monaco retrouve ses sensations et aura un rôle prépondérant à jouer contre l'Olympique de Marseille.

Longtemps blessé durant la première partie de saison, Rony Lopes a fait son retour en ce début d'année 2019. Homme fort de l'AS Monaco la saison dernière, l'ailier portugais a déjà marqué en Coupe de la Ligue cette semaine permettant à son équipe d'aller au tirs au but et ensuite de s'y imposer. L'international portugais aura pour but de porter l'attaque monégasque lors de la deuxième partie de saison afin d'assurer le maintien.

Présent en conférence de presse, l'ailier de l'AS Monaco est content d'enfin retrouver des sensations et son niveau : "Je me sens très bien. Un peu fatigué après le match de mercredi. Je suis prêt à aider l’équipe dimanche. Cela m’a fait du bien de jouer 90 minutes. J’ai beaucoup travaillé pour cela. C’est très bien pour moi. Je vais encore m’améliorer. J’ai confiance en mes capacités, je n’ai pas peur".

L'article continue ci-dessous

"On va à Marseille pour gagner"

Ecarté des terrains durant la première partie de saison, Rony Lopes a assisté, impuissant, à la faillite de son équipe en Ligue 1 et dans les autres compétitions : "C’était très difficile pour moi de voir l’équipe pas bien et de ne rien pouvoir faire. J’ai eu du temps pour analyser le jeu de l’équipe et savoir où les aider. J’ai toujours essayé de parler aux joueurs mais c’est toujours différent quand tu es blessé". À ne pas rater Après l'affaire de "l'entrecôte dorée", une association envoie de la viande vegan à Franck Ribéry

Mercato - Suivi par le PSG et Barcelone, Frenkie De Jong clarifie son avenir : "Je reste à 100% à l'Ajax cet hiver"

Mercato - Le Real Madrid fonce sur Eder Militao

Mercato - Après 12 saisons en Bundesliga, Jakub Blaszczykowski revient en Pologne

L'international portugais vise une victoire contre l'OM : "Nous les joueurs on aime les matches comme celui de dimanche. On va à Marseille pour l’emporter. On se concentre uniquement sur nous et profiter de ce moment pour lancer véritablement notre saison. Il faut gagner des points. Nous ne sommes au mieux au classement. On a l’opportunité de recommencer notre saison. On veut gagner chaque match".

Rony Lopes a évoqué sa situation personnelle et a remercié l'AS Monaco pour la confiance placée en lui : "La sélection portugaise reste un objectif pour moi. Je vais travailler pour revenir dans la liste du sélectionneur. La prolongation de mon contrat est une marque de confiance de la part du club. Je suis là pour aider l’AS Monaco. Je sens la confiance du coach, de tout le staff. Cela me donne une motivation supplémentaire".