AS Monaco - Réunion de crise entre Jardim et ses joueurs

L'entraîneur portugais a convoqué son groupe pour une explication après le très mauvaise début de saison du club de la Principauté en Ligue 1.

Deux poits pris, quatorze buts encaissés... La situation de l'AS est plus qu'inquiétante après seulement cinq journées de . Fragilisé par les muvais résultats, Leonardo Jardim a convoqué ses joueurs d'après l'Équipe pour une crise de crise en compagnie de son staff technique.

L'entraîneur portugais cherche des leviers pour arrêter la spirale infernale et surtout éviter une nouvelle saison galère, comme la précédente. Les errances défensives auraient été au coeur des discussions lors de cet entretien collectif. Même si Monaco parvient à marquer (sept buts depuis le début de la saison), l'arrière-garde se montre toujours aussi perméable.

Certains joueurs auraient suggéré à leur coach d'abandonner son système préféré en 4-4-2 pour plus de sécurité, notamment au milieu de terrain. Une piste qui pourrait être activée dès samedi soir à Reims, où Monaco va tenter de décrocher sa première victoire de la saison.

Cependant l'idée d'un deuxième licenciement en un an pour Jardim n'est plus exclu du côté des dirigeants monégasques, qui ont dépensé plus de 100 millions d'euros cet été pour renforcer leur effectif, qui occupe le 19e rang du championnat actuellement.