AS Monaco - Radamel Falcao : "Un grand pas vers le maintien"

Le capitaine de l'AS Monaco a estimé que la victoire face à Amiens (2-0) samedi soir constituait un résultat décisif pour se maintenir dans l'élite.

Englué dans une situation particulièrement inquiétante depuis le début de la saison, l'AS , Champion de en 2017, est un club qui lutte pour sa survie, deux ans après son titre remporté. Figurant dans la zone de relégation pendant une longue partie de la saison, puis incapable de prendre ses distances sur celle-ci, le club du Rocher a toutefois fait le nécessaire samedi soir, face à Amiens, pour se maintenir en première division.

En effet, l'AS Monaco a réussi à prendre le meilleur sur l' à Louis II (2-0), grâce notamment à des réalisations inscrites par Radamel Falcao et Alexandre Golovin. Grâce à ce succès, le club de la Principauté et ses 36 points au compteur devance le Stade Malherbe , 18ème et barragiste, de trois unités. Un avantage considérable à une journée du terme de la saison, tandis que les hommes de Leonardo Jardim disposent d'une différence de buts largement favorable.

"Il reste un match, il faut aller à Nice pour gagner le derby"

Au sortir de la rencontre, le Colombien Radamel Falcao avait justement conscience de l'importance de la victoire face à Amiens dans l'optique du sprint final. "Bien sûr on a fait un grand pas vers le maintien ! On a lutté sur chaque ballon et on a eu les trois points. C’est vraiment important. C’est la mentalité qu’espérait le coach pour ce match. On a cherché les trois points avec beaucoup d’intensité. On a marqué le premier but et on a continué", a-t'il déclaré au micro de Canal+. ​

"On a plus souffert en deuxième période, car Amiens a cherché le but. On a réalisé une bonne contre-attaque et Golovin a marqué un très beau but. A ce moment on s’est senti tranquille et on a défendu et tenu le score. Je crois que toute l’équipe mérite ces trois points. Maintenant, il faut aller à Nice pour le dernier match. Ce n’est pas fini encore. Il reste un match, il faut aller à Nice pour gagner le derby et offrir ce match à nos supporters", a ensuite ajouté l'attaquant. Déterminé.