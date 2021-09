AS Monaco : Niko Kovac ne retient qu'une chose, la victoire

L'ASM a retrouvé le chemin de la victoire ce jeudi soir face à Sturm Graz en Ligue Europa.

En difficulté en Ligue 1, l'AS Monaco a su rebondir ce jeudi en Ligue Europa. Sans briller, l'ASM de Niko Kovac s'est imposé et a assuré l'essentiel à domicile face à Sturm Graz. Dans une poule également composée du PSV et de la Real Sociedad, le club de la Principauté a été bien inspiré de prendre les trois points devant son public face à la plus modeste équipe de ce groupe sur le papier, afin de ne pas se mettre en difficulté dès la première journée.

L'AS Monaco s'est imposé grâce à un but de Krépin Diatta en seconde période. Les hommes de Niko Kovac ont poussé mais ont manqué de précision dans le dernier geste et ont finalement dû se contenter d'un succès 1-0. Cette victoire va faire du bien dans les têtes du côté de l'AS Monaco qui espère qu'elle va relancer sa saison et redonner de la confiance avant le déplacement lors du derby face à Nice ce week-end.

En conférence de presse, Niko Kovac a avoué avoir apprécié le résultat, beaucoup moins la manière : "On savait qu'on pouvait s'appuyer sur un bon effectif. C'est pour cela qu'on a fait tourner. On savait que le Sturm Graz était bon défensivement. Nous avons gagné la rencontre, c’est le plus important. J’espère que cela va donner de la confiance à toute l’équipe. On n'est pas forcément en confiance de notre côté sur le plan offensif".

"Deux changements étaient prévus à la pause, notamment celui de Gelson Martins, qui enchaîne les matches tous les trois jours depuis le début de la saison. Mais globalement, ce n'était pas un bon match. J'espère que la victoire va nous aider. Avec Golovin ou Sidibé, le visage de l'équipe est différent, c'est un fait. Mais c'est le cas pour toutes les équipes", a ajouté l'ancien entraîneur du Bayern Munich.

Niko Kovac a félicité Krépin Diatta : "Krépin Diatta a connu une période difficile. Je suis content pour lui qu'il ait marqué un but décisif. On se sait dans une situation difficile. Chaque duel, chaque passe est difficile. C'est très différent de la saison dernière. Il faut continuer à travailler et à se battre pour inverser la tendance. On est conscients (du fait) qu'on a des problèmes dans la finition. Il manque aussi le brin de chance. Il faut travailler. Les joueurs sont aussi irrités. On doit travailler pour se sortir de cette situation".

"Comme je l’ai dit hier, les clubs autrichiens travaillent bien. C’était un match très difficile pour nous. C’est normal pour une équipe qui joue à l’extérieur de jouer en bloc bas. De plus, cette formation a pour habitude de jouer davantage dans la transition pour se créer des occasions. Je suis persuadé que le Sturm Graz va poser des problèmes aux autres équipes de la poule", a conclu l'entraîneur de l'ASM. Désormais, Monaco va devoir confirmer son regain de forme en Ligue 1 où il pointe à la 16ème place du classement.