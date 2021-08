AS Monaco, Niko Kovac : "Le Shakhtar est favori"

L'entraîneur de l'AS Monaco se méfie grandement du futur adversaire de son équipe en Ligue des champions.

L'AS Monaco a franchi la première étape de son périple pouvant l'amener à disputer la phase de poules de la Ligue des champions, reste désormais la deuxième et non pas la moindre. Les hommes de Niko Kovac ont disposé du Sparta Prague ce mardi à domicile et ont confirmé leur succès à l'aller. Avec cette qualification, l'AS Monaco peut désormais se tourner vers les barrages où le club de la Principauté devra affronter un sacré morceau : le Shakhtar Donetsk.

Habitué à disputer très régulièrement la Ligue des champions et à remporter son championnat, le Shakhtar Donetsk s'est offert le scalp de Genk et fera office de favori à en croire Niko Kovac. Après le succès de l'AS Monaco face à Prague, en conférence de presse, l'entraîneur croate a félicité ses joueurs pour le travail accompli et n'a pas caché qu'il se méfie grandement du Shakhtar Donetsk, équipe très expérimentée en C1.

"La première étape est franchie. Ce n’était pas des matchs faciles mais je suis heureux de ces deux rencontres, des résultats et de l’attitude des joueurs. Nous avons un peu souffert mais nous méritons de nous qualifier. On s’est créé beaucoup d’occasions, peut-être une dizaine, et c’est ce que je veux en tant que coach. Pour marquer, il faut se créer des occasions et je suis très satisfait de la prestation globale de mes joueurs. Maintenant on a besoin de se reposer et d’enchaîner en championnat vendredi contre Lorient", a indiqué Niko Kovac.

"L'équipe la plus difficile que nous pouvions rencontrer en barrages"

L'article continue ci-dessous

"D’abord nous devons préparer Lorient et ensuite nous penserons au Shakhtar. La saison dernière nous avons vu quelle belle équipe c’était, ils ont battu deux fois le Real Madrid, ils ont beaucoup de joueur brésiliens, avec un nouveau coach italien (Roberto De Zerbi). C’est l’équipe la plus difficile que nous pouvions rencontrer en barrages", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

Pour autant, Niko Kovac croit tout de même en les chances de son équipe de valider son billet pour la phase de poules : "C’est un adversaire redoutable, qui a l’habitude de ces rendez-vous en Champions League. Ils sont favoris, mais on croit en nos forces, en nos qualités. La saison dernière nous avons travaillé dur pour aller en Champions League. Nous sommes heureux de jouer ce match mais en tant que coach, je pense d’abord à Lorient vendredi".

Enfin, l'entraîneur de l'AS Monaco a évoqué le cas de Wissam Ben Yedder, de retour tardivement après l'Euro, et était satisfait de son match ainsi que de son état d'esprit : "Nous devons donner à chaque joueur le temps de jeu dont il a besoin, étape par étape. Aujourd’hui Wissam a joué 90 minutes. Il a besoin de marquer car c’est un buteur, mais au-delà de ça je retiens sa prestation remarquable. Il a beaucoup couru pour l’équipe, pour créer des occasions, pour défendre, c’est ce que j’aime".