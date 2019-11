AS Monaco - Leonardo Jardim pointe du doigt le comportement d'Islam Slimani

Déçu par la défaite de son équipe à Bordeaux (2-1), l'entraîneur de l'ASM regrettait l'exclusion évitable d'Islam Slimani, en conférence de presse.

Opposée à une formation des Girondins de largement diminuée par les absences, l'AS n'a pas été en mesure de l'emporter au Matmut Atlantique ce dimanche (2-1). Renversée après avoir mené au score, la formation entraînée par Leonardo Jardim peut nourrir des regrets, tant la physionomie du match ne lui a pas été favorable, la faute notamment à une expulsion plus qu'évitable de l'attaquant Islam Slimani en seconde période.

"Il a inscrit un but mais sincèrement, j'attends plus de lui"

"On est très bien rentrés dans le match, on l'a contrôlé avec de l'intensité et de la rigueur. On a mené 1-0 et à partir de là, on a fait des erreurs, avec un manque de concentration. On prend ce but sur un corner, avec un manque de marquage. Il y a des petites erreurs de concentration que tu payes cash à ce niveau. En deuxième mi-temps, on a essayé de faire la même chose qu'en première, en étant plus forts mais il y a ce deuxième carton jaune (pour Islam Slimani) et ce penalty", a analysé Leonardo Jardim en conférence de presse au sortir de la rencontre, avant de s'attarder quelque peu sur le cas de l'attaquant algérien, décevant.

"Avec quinze jours sans compétition, les joueurs perdent leur concentration et aujourd'hui, beaucoup en ont manqué. C'est très important pour jouer au haut niveau. J'ai reproché à Slimani son manque de concentration, mais pas que ça, le fait qu'il parle à l'arbitre et aux supporters. Il a inscrit un but mais sincèrement, j'attends plus de lui, c'est important aussi le comportement et ce n'était pas un grand jour pour lui", a pesté le Portugais. Le principal intéressé s'expose à une suspension assez salée.